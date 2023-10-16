Прогноз погоды в Украине 17 октября – чего ждать украинцам завтра.

Погода в Украине на 17 октября. Фото: google.com

В Украине завтра, 17 октября, ожидается ухудшение погоды. Небо будет облачным, возможны прояснения. Днем столбики термометров покажут +7...+12°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 октября

Да, во вторник по всей стране будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, но ночью в восточных областях и на северо-востоке днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

Ночью 0...+5°С, в Крыму +5...+10°С.

Днем в Украине +7...+12°С, в южной части до 16°С;

Ночью в Карпатах +1...-4°С, днем +1...6°С.

Погода в Украине 17 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Небо в Киевской области затянут облака, возможны прояснения. По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

Ночью 0...+5°С, днем +7...+12°С.

В Киеве ночью +2...+4°, днем около +10°С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Опасные гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

"16-17 октября, в связи с добегом волны дождевого паводка, на участке Прута Коломыя - госграница ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м над уровнями на 16 октября на 08 часов, без угрозы негативных последствий", — говорится в сообщении.

Опасные гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине завтра и предупредила украинцев о первом снеге.