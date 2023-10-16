Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики предупредили несколько областей о сильном ухудшении погоды завтра arrow

Синоптики предупредили несколько областей о сильном ухудшении погоды завтра

16 октября 2023 21:32
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 17 октября – чего ждать украинцам завтра.
Погода в Украине на 17 октября. Фото: google.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра, 17 октября, ожидается ухудшение погоды. Небо будет облачным, возможны прояснения. Днем столбики термометров покажут +7...+12°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 17 октября

Да, во вторник по всей стране будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, но ночью в восточных областях и на северо-востоке днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • Ночью 0...+5°С, в Крыму +5...+10°С.
  • Днем в Украине +7...+12°С, в южной части до 16°С;
  • Ночью в Карпатах +1...-4°С, днем +1...6°С.
Погода Укргидрометцентр 17 октября
Погода в Украине 17 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Небо в Киевской области затянут облака, возможны прояснения. По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

  • Ночью 0...+5°С, днем +7...+12°С.
  • В Киеве ночью +2...+4°, днем около +10°С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

null
Опасные гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

"16-17 октября, в связи с добегом волны дождевого паводка, на участке Прута Коломыя - госграница ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м над уровнями на 16 октября на 08 часов, без угрозы негативных последствий", — говорится в сообщении.

гидрологические явления на границе 17 октября
Опасные гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине завтра и предупредила украинцев о первом снеге.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

None

Тепло в Киеве и новые графики отключений ДТЭК: как стартует отопительный сезон

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз