Прогноз погоди в Україні 17 жовтня — чого чекати українцям завтра.

Синоптики попередили декілька областей про сильне погіршення погоди завтра
В Україні завтра, 17 жовтня, очікується погіршення погоди. Небо буде хмарним, можливі прояснення. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+12°С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 17 жовтня
Так, у вівторок по всій країні буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується, проте вночі у східних областях та на північному сході вдень місцями можливий невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- Вночі 0...+5°С, в Криму +5...+10°С.
- Вдень в Україні +7...+12°С, у південній частині до 16°С;
- Вночі в Карпатах +1...-4°С, вдень +1...6°С.
Погода на Київщині
Небо у Київській області затягнуть хмари, можливі прояснення. За даними синоптиків, опадів не очікується.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря
- Вночі 0...+5°С, вдень +7...+12°С.
- У Києві вночі +2...+4°, вдень близько +10°С.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
"16-17 жовтня, у зв’язку з добіганням хвилі дощового паводка, на ділянці Прута Коломия — держкордон очікуються підйоми рівнів води на 0,3 - 0,8 м над рівнями на 16 жовтня на 08 год, без загрози негативних наслідків", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні завтра, та попередила українців про перший сніг.
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