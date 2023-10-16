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Синоптики попередили декілька областей про сильне погіршення погоди завтра

16 жовтня 2023 21:32
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні 17 жовтня — чого чекати українцям завтра.
Погода в Україні на 17 жовтня. Фото: google.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра, 17 жовтня, очікується погіршення погоди. Небо буде хмарним, можливі прояснення. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+12°С. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 17 жовтня

Так, у вівторок по всій країні буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується, проте вночі у східних областях та на північному сході вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • Вночі 0...+5°С, в Криму +5...+10°С.
  • Вдень в Україні +7...+12°С, у південній частині до 16°С;
  • Вночі в Карпатах +1...-4°С, вдень +1...6°С.
Погода Укргідрометцентр 17 жовтня
Погода в Україні 17 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 

Небо у Київській області затягнуть хмари, можливі прояснення. За даними синоптиків, опадів не очікується.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

  • Вночі 0...+5°С, вдень +7...+12°С.
  • У Києві вночі +2...+4°, вдень близько +10°С.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

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Небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

"16-17 жовтня, у зв’язку з добіганням хвилі дощового паводка, на ділянці Прута Коломия — держкордон очікуються підйоми рівнів води на 0,3 - 0,8 м над рівнями на 16 жовтня на 08 год, без загрози негативних наслідків", — йдеться у повідомленні.

гідрологічні явища на кордоні 17 жовтня
Небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні завтра, та попередила українців про перший сніг. 

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