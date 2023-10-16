Прогноз погоди в Україні 17 жовтня — чого чекати українцям завтра.

Погода в Україні на 17 жовтня. Фото: google.com

В Україні завтра, 17 жовтня, очікується погіршення погоди. Небо буде хмарним, можливі прояснення. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+12°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 жовтня

Так, у вівторок по всій країні буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується, проте вночі у східних областях та на північному сході вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

Вночі 0...+5°С, в Криму +5...+10°С.

Вдень в Україні +7...+12°С, у південній частині до 16°С;

Вночі в Карпатах +1...-4°С, вдень +1...6°С.

Погода в Україні 17 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині

Небо у Київській області затягнуть хмари, можливі прояснення. За даними синоптиків, опадів не очікується.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

Вночі 0...+5°С, вдень +7...+12°С.

У Києві вночі +2...+4°, вдень близько +10°С.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

"16-17 жовтня, у зв’язку з добіганням хвилі дощового паводка, на ділянці Прута Коломия — держкордон очікуються підйоми рівнів води на 0,3 - 0,8 м над рівнями на 16 жовтня на 08 год, без загрози негативних наслідків", — йдеться у повідомленні.

Небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні завтра, та попередила українців про перший сніг.