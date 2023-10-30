Погода в Украине — прогноз от синоптиков на понедельник, 30 октября

Мужчина в теплой одежде и запотевших очках. Фото: cincinnati.com

Погода в Украине в понедельник, 30 октября, будет пасмурной, солнце порадует только Черновецкую область и Крым. Сегодня минимальная температура воздуха ночью будет от +7 °С, холоднее всего будет на востоке и севере, особенно в Сумской и Черниговской областях.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 30 октября

По данным синоптиков, сегодня, 30 октября, над областями будут нависать облака, местами будет выглядывать солнце. Однако дождей в Украине не прогнозируется, будет сухо.

Ветер преимущественно южный, местами с переходом в юго-западный, с умеренной скоростью.

Девушке в капюшоне развевает волосы ветер. Фото: 123rf.com

Температура воздуха по областям:

центральный регион — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская — ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С;

— ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С; западный регион — Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновецкая, Закарпатская — ночью +7...+13 °С, днем +16...+21 °С;

— ночью +7...+13 °С, днем +16...+21 °С; северный регион — Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская — ночью +5...+11 °С, днем +14...+20 °С;

— ночью +5...+11 °С, днем +14...+20 °С; восточный регион — Харьковская, Донецкая, Луганская — ночью +7...+11 °С, днем +15...+17 °С;

— ночью +7...+11 °С, днем +15...+17 °С; южный регион — Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым — ночью +10...+15 °С, днем +18...+23 °С.

Мужчина гуляет осенним парком. Фото: 123rf.com

Напомним, сегодня в Украине ожидается комфортная осенняя погода. В то же время синоптики предупреждают о тумане и сильных порывах ветра в ряде областей.