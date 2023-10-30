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Синоптики назвали області, в яких сьогодні буде найхолодніше

30 жовтня 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 30 жовтня
Чоловік у теплому одязі та запотілих окулярах. Фото: cincinnati.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в понеділок, 30 жовтня, буде похмурою, сонце потішить лише Чернівецьку область та Крим. Сьогодні мінімальна температура повітря вночі буде від +7 °С, найхолодніше буде на сході та півночі, особливо в Сумській та Чернігівській областях.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 30 жовтня

За даними синоптиків, сьогодні, 30 жовтня, над областями нависатимуть хмари, місцями визиратиме сонце. Однак дощів в Україні не прогнозується, буде сухо.

Вітер переважно південний, місцями — з переходом у південно-західний, із помірною швидкістю.

Дівчині в капюшоні розвіває волосся вітер
Дівчині в капюшоні розвіває волосся вітер. Фото: 123rf.com

Температура повітря по областях:

  • центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С;
  • західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +7...+13 °С, вдень +16...+21 °С;
  • північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +5...+11 °С, вдень +14...+20 °С;
  • східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +7...+11 °С, вдень +15...+17 °С;
  • південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +10...+15 °С, вдень +18...+23 °С.
Чоловік прогулюється осіннім парком
Чоловік прогулюється осіннім парком. Фото: 123rf.com

Нагадаємо, що сьогодні в Україні очікується комфортна осіння погода. Водночас синоптики попереджають про туман та сильні пориви вітру в низці областей. 

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