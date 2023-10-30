Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 30 жовтня

Синоптики назвали області, в яких сьогодні буде найхолодніше
Погода в Україні в понеділок, 30 жовтня, буде похмурою, сонце потішить лише Чернівецьку область та Крим. Сьогодні мінімальна температура повітря вночі буде від +7 °С, найхолодніше буде на сході та півночі, особливо в Сумській та Чернігівській областях.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 30 жовтня
За даними синоптиків, сьогодні, 30 жовтня, над областями нависатимуть хмари, місцями визиратиме сонце. Однак дощів в Україні не прогнозується, буде сухо.
Вітер переважно південний, місцями — з переходом у південно-західний, із помірною швидкістю.
Температура повітря по областях:
- центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С;
- західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +7...+13 °С, вдень +16...+21 °С;
- північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +5...+11 °С, вдень +14...+20 °С;
- східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +7...+11 °С, вдень +15...+17 °С;
- південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +10...+15 °С, вдень +18...+23 °С.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні очікується комфортна осіння погода. Водночас синоптики попереджають про туман та сильні пориви вітру в низці областей.
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