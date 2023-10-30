Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 30 жовтня

Чоловік у теплому одязі та запотілих окулярах. Фото: cincinnati.com

Погода в Україні в понеділок, 30 жовтня, буде похмурою, сонце потішить лише Чернівецьку область та Крим. Сьогодні мінімальна температура повітря вночі буде від +7 °С, найхолодніше буде на сході та півночі, особливо в Сумській та Чернігівській областях.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 30 жовтня

За даними синоптиків, сьогодні, 30 жовтня, над областями нависатимуть хмари, місцями визиратиме сонце. Однак дощів в Україні не прогнозується, буде сухо.

Вітер переважно південний, місцями — з переходом у південно-західний, із помірною швидкістю.

Дівчині в капюшоні розвіває волосся вітер. Фото: 123rf.com

Температура повітря по областях:

центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С;

— вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С; західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +7...+13 °С, вдень +16...+21 °С;

— вночі +7...+13 °С, вдень +16...+21 °С; північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +5...+11 °С, вдень +14...+20 °С;

— вночі +5...+11 °С, вдень +14...+20 °С; східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +7...+11 °С, вдень +15...+17 °С;

— вночі +7...+11 °С, вдень +15...+17 °С; південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +10...+15 °С, вдень +18...+23 °С.

Чоловік прогулюється осіннім парком. Фото: 123rf.com

Нагадаємо, що сьогодні в Україні очікується комфортна осіння погода. Водночас синоптики попереджають про туман та сильні пориви вітру в низці областей.