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Синоптики назвали области, где температура воздуха сегодня достигнет +30 °С

10 июля 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 10 июля
Люди гуляют по стеклянному мосту в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 10 июля, на большинстве территорий в этот день пройдут традиционные летние локальные дожди, кое-где с грозами. Несмотря на это, почти по всей территории Украины температура воздуха достигнет +30 °С.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 10 июля

Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. Ночью в Карпатах и на востоке, а днем в Украине, кроме крайнего запада и юга, местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11-16 °С, в южной части до +19 °С; днем +21-26 °С, на юге страны и Закарпатье +25-30 °С.

Погода в Украине 10 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Сегодня в Киеве и области ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью +11-16 °С, днем +21-26 °С; в Киеве ночью +14-16 °С, днем +22-24 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, максимальная температура воздуха во многих регионах Украины будет +23-28 °С. Только в Закарпатье и местами в южной части ожидается до +30 °С.

Ветер северо-западный, временами порывы до 15–18 метров в секунду.

"Дожди, возможно с грозами, пройдут в понедельник на севере Украины, в Карпатах, вечером местами в центральных областях", — рассказала народный синоптик.

На остальной территории Украины будет царить сухая и солнечная погода.

Погода на 10 июля. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, что сегодня, 10 июля, в Ивано-Франковской области местами ожидается затопление заводей и сельхозугодий. Объявлен II уровень опасности — оранжевый.

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