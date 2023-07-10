Синоптики назвали области, где температура воздуха сегодня достигнет +30 °С
Сегодня, 10 июля, на большинстве территорий в этот день пройдут традиционные летние локальные дожди, кое-где с грозами. Несмотря на это, почти по всей территории Украины температура воздуха достигнет +30 °С.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 10 июля
Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. Ночью в Карпатах и на востоке, а днем в Украине, кроме крайнего запада и юга, местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +11-16 °С, в южной части до +19 °С; днем +21-26 °С, на юге страны и Закарпатье +25-30 °С.
Прогноз погоды в Киевской области
Сегодня в Киеве и области ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью +11-16 °С, днем +21-26 °С; в Киеве ночью +14-16 °С, днем +22-24 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам народного синоптика Наталки Диденко, максимальная температура воздуха во многих регионах Украины будет +23-28 °С. Только в Закарпатье и местами в южной части ожидается до +30 °С.
Ветер северо-западный, временами порывы до 15–18 метров в секунду.
"Дожди, возможно с грозами, пройдут в понедельник на севере Украины, в Карпатах, вечером местами в центральных областях", — рассказала народный синоптик.
На остальной территории Украины будет царить сухая и солнечная погода.
Напомним, что сегодня, 10 июля, в Ивано-Франковской области местами ожидается затопление заводей и сельхозугодий. Объявлен II уровень опасности — оранжевый.