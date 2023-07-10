Люди гуляють скляним мостом у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 липня, на більшості територій цього дня пройдуть традиційні літні локальні дощі, подекуди з грозами. Попри це майже по всій території України температура повітря сягне до +30 °С.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 10 липня

Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. Вночі в Карпатах та на сході, а вдень в Україні, крім крайнього заходу та півдня, місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11-16 °С, у південній частині до +19 °С; вдень +21-26 °С, на півдні країни та Закарпатті +25-30 °С.

Погода в Україні 10 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Київській області

Сьогодні в Києві та області вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі +11-16 °С, вдень +21-26 °С; у Києві вночі +14-16 °С, вдень +22-24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, максимальна температура повітря в багатьох регіонах України буде +23-28 °С. Лише на Закарпатті та місцями у південній частині очікується до +30 °С.

Вітер північно-західний, часом із поривами до 15–18 метрів за секунду.

"Дощі, можливо з грозами, пройдуть у понеділок на півночі України, в Карпатах, ввечері місцями в центральних областях", — розповіла народна синоптикиня.

На решті території України пануватиме суха та сонячна погода.

Погода на 10 липня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Нагадаємо, що сьогодні, 10 липня, в Івано-Франківській області місцями очікується затоплення заплави та сільгоспугідь. Оголошено II рівень небезпеки — помаранчевий.