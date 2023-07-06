Девушки идут по улице в Киеве. Фото: Новости.

Сегодня, 6 июля, ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 6 июля

Сегодня в западных, северных и в большинстве центральных областей днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозах возможны местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +15-20°С; днем +29-34°С.

Кроме того, будет наблюдаться температура на юге и востоке страны до +23°С; в южных областях до +37°С; в западных и Житомирской областях +23-28°С; в Карпатах +17-22°С.

Погода в Украине 6 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня ночью в столице, местами возможны кратковременные дожди, днем с грозой.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах возможны местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью +15-20°С; днем +29-34°С.

Температура воздуха в Киеве ночью +18-20°С; днем +30-32°С.

Кроме того, жителей области предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня сильная жара ожидается на юге и востоке Украины. Здесь будет около +35°С, а в некоторых местах столбики термометров будут достигать отметки +37°С. Осадки не ожидаются, впрочем, в Одесской области вечером возможен дождь с грозой.

На западе, севере и центральных регионах ожидаются сильные ливни и порывы ветра. На севере и центре Украины ожидается +32-34°С. В западных областях будет +23-29°С.

Карта погоды в Украине на 6 июля. Фото: Наталья Диденко

Источник: Наталья Диденко

Напомним, что второй месяц лета будет жарким, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха от +19°С до +25°С.