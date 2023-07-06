Синоптики назвали области, где сегодня будет царить изнуряющая жара
Сегодня, 6 июля, ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 6 июля
Сегодня в западных, северных и в большинстве центральных областей днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозах возможны местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +15-20°С; днем +29-34°С.
Кроме того, будет наблюдаться температура на юге и востоке страны до +23°С; в южных областях до +37°С; в западных и Житомирской областях +23-28°С; в Карпатах +17-22°С.
Погода в Киевской области
Сегодня ночью в столице, местами возможны кратковременные дожди, днем с грозой.
Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах возможны местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью +15-20°С; днем +29-34°С.
Температура воздуха в Киеве ночью +18-20°С; днем +30-32°С.
Кроме того, жителей области предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня сильная жара ожидается на юге и востоке Украины. Здесь будет около +35°С, а в некоторых местах столбики термометров будут достигать отметки +37°С. Осадки не ожидаются, впрочем, в Одесской области вечером возможен дождь с грозой.
На западе, севере и центральных регионах ожидаются сильные ливни и порывы ветра. На севере и центре Украины ожидается +32-34°С. В западных областях будет +23-29°С.
Напомним, что второй месяц лета будет жарким, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха от +19°С до +25°С.