Дівчата йдуть вулицею у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 липня, очікується виснажлива спека по всій території України. Однак, у деяких областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 6 липня

Сьогодні в західних, північних, і в більшості центральних областей вдень можуть пройти короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз можливі місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +15-20°С; вдень +29-34°С.

Крім того, спостерігатиметься температура на півдні та сході країни до +23°С; у південних областях до +37°С; у західних та Житомирській областях +23-28°С; у Карпатах +17-22°С.

Погода в Україні 6 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні вночі у столиці, місцями можливі короткочасні дощі, вдень — з грозою.

Вітер південно-східний 3-8 м/с, під час гроз можливі місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря на Київщині вночі +15-20°С; вдень +29-34°С.

Температура повітря у Києві вночі +18-20°С; вдень +30-32°С.

Окрім цього, мешканців області попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні сильна спека очікується на півдні та сході України. Тут буде близько +35°С, а в деяких місцях стовпчики термометрів досягатимуть позначки +37°С. Опади не очікуються, втім на Одещині увечері можливий дощ із грозою.

На заході, півночі та в центральних регіонах очікуються сильні зливи та пориви вітру. На півночі та в центрі України очікується +32-34°С. У західних областях буде +23-29°С.

Карта погоди в Україні на 6 липня. Фото: Наталія Діденко

Джерело: Наталія Діденко

Нагадаємо, що другий місяць літа буде спекотний, але без дощу не обійдеться. Середньомісячна температура повітря від +19°С до +25°С.