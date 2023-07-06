Синоптики назвали області, де сьогодні пануватиме виснажлива спека
Сьогодні, 6 липня, очікується виснажлива спека по всій території України. Однак, у деяких областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 6 липня
Сьогодні в західних, північних, і в більшості центральних областей вдень можуть пройти короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз можливі місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі +15-20°С; вдень +29-34°С.
Крім того, спостерігатиметься температура на півдні та сході країни до +23°С; у південних областях до +37°С; у західних та Житомирській областях +23-28°С; у Карпатах +17-22°С.
Погода в Київській області
Сьогодні вночі у столиці, місцями можливі короткочасні дощі, вдень — з грозою.
Вітер південно-східний 3-8 м/с, під час гроз можливі місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря на Київщині вночі +15-20°С; вдень +29-34°С.
Температура повітря у Києві вночі +18-20°С; вдень +30-32°С.
Окрім цього, мешканців області попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні сильна спека очікується на півдні та сході України. Тут буде близько +35°С, а в деяких місцях стовпчики термометрів досягатимуть позначки +37°С. Опади не очікуються, втім на Одещині увечері можливий дощ із грозою.
На заході, півночі та в центральних регіонах очікуються сильні зливи та пориви вітру. На півночі та в центрі України очікується +32-34°С. У західних областях буде +23-29°С.
Нагадаємо, що другий місяць літа буде спекотний, але без дощу не обійдеться. Середньомісячна температура повітря від +19°С до +25°С.