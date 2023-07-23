Прогноз погоды в Украине 24 июля

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 июля, в Украине ожидается жаркая летняя погода. Однако в двух регионах возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 24 июля

Небольшой дождь возможен в Волынской и Ровенской областях.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Винничина — ночью +14+16°С, днем +28+30°С;

Черкасская область — ночью +14+16°С, днем +28+30°С;

Кировоградщина — ночью +15+17°С, днем +28+30°С;

Полтавщина — ночью +13 +15°С, днем +26 +28°С;

Днепропетровщина — ночью +15+17 ° С, днем +27+29°С;

Львовщина — ночью +15+17°С, днем +26+28°С;

Волынь — ночью +16+18°С, днем +25+27°С;

Ровенщина — ночью +15+17°С, днем +24+26°С;

Тернопольщина — ночью +15+17°С, днем +26+28°С;

Ивано-Франковская область — ночью +16+18°С, днем +27+29°С;

Черновицкая область — ночью +18+20°С, днем +30+32°С;

Закарпатье — ночью +16+18°С, днем +29+31°С;

Житомирщина — ночью +14+16°С, днем +26+28°С;

Черниговщина — ночью +13+15°С, днем +24+26°С;

Сумщина — ночью +12+14°С, днем +24+26°С;

Харьковщина — ночью +14+16°С, днем +24+26°С;

Луганщина и Донетчина — ночью +16+18°С, днем +25+27°С;

Запорожье — ночью +16+18°С, днем +28+30°С;

Херсонщина — ночью +18+20°С, днем +29+31°С;

Николаевщина — ночью +18+20°С, днем +29+31°С;

Одесщина — ночью +19+21°С, днем +28+30°С;

Крым — ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

Погода в Киеве и области 24 июля

В столице 24 июля ожидается переменная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха:

в Киеве ночью около +15°С, днем +2+27°С;

в области ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.