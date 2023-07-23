Прогноз погоды в Украине 24 июля

Синоптики назвали два региона, в которых завтра возможны осадки
23 июля 2023 17:45
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 24 июля, в Украине ожидается жаркая летняя погода. Однако в двух регионах возможны небольшие осадки.
Об этом сообщает Meteoprog.
Читайте также:
Погода в Украине 24 июля
Небольшой дождь возможен в Волынской и Ровенской областях.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
- Винничина — ночью +14+16°С, днем +28+30°С;
- Черкасская область — ночью +14+16°С, днем +28+30°С;
- Кировоградщина — ночью +15+17°С, днем +28+30°С;
- Полтавщина — ночью +13 +15°С, днем +26 +28°С;
- Днепропетровщина — ночью +15+17 ° С, днем +27+29°С;
- Львовщина — ночью +15+17°С, днем +26+28°С;
- Волынь — ночью +16+18°С, днем +25+27°С;
- Ровенщина — ночью +15+17°С, днем +24+26°С;
- Тернопольщина — ночью +15+17°С, днем +26+28°С;
- Ивано-Франковская область — ночью +16+18°С, днем +27+29°С;
- Черновицкая область — ночью +18+20°С, днем +30+32°С;
- Закарпатье — ночью +16+18°С, днем +29+31°С;
- Житомирщина — ночью +14+16°С, днем +26+28°С;
- Черниговщина — ночью +13+15°С, днем +24+26°С;
- Сумщина — ночью +12+14°С, днем +24+26°С;
- Харьковщина — ночью +14+16°С, днем +24+26°С;
- Луганщина и Донетчина — ночью +16+18°С, днем +25+27°С;
- Запорожье — ночью +16+18°С, днем +28+30°С;
- Херсонщина — ночью +18+20°С, днем +29+31°С;
- Николаевщина — ночью +18+20°С, днем +29+31°С;
- Одесщина — ночью +19+21°С, днем +28+30°С;
- Крым — ночью +17+19°С, днем +28+30°С.
Погода в Киеве и области 24 июля
В столице 24 июля ожидается переменная погода, осадков не ожидается.
Температура воздуха:
- в Киеве ночью около +15°С, днем +2+27°С;
- в области ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.