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Синоптики назвали два регіони, в яких завтра можливі опади

23 липня 2023 17:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 24 липня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 24 липня, в Україні очікується спекотна літня погода. Однак, у двох регіонах можливі невеликі опади. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 24 липня

Відтак, невеликий дощ можливий у Волинській та Рівненській областях.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

  • Вінничина — вночі +14+16°С, вдень +28+30°С;
  • Черкащина — вночі +14+16°С, вдень +28+30°С;
  • Кіровоградщина — вночі +15+17°С, вдень +28+30°С;
  • Полтавщина — вночі +13+15°С, вдень +26+28°С;
  • Дніпропетровщина — вночі +15+17°С, вдень +27+29 С;
  • Львівщина — вночі +15+17°С, вдень +26+28°С;
  • Волинь — вночі +16+18°С, вдень +25+27°С;
  • Рівненщина — вночі +15+17°С, вдень +24+26°С;
  • Тернопільщина — вночі +15+17°С, вдень +26+28°С;
  • Івано-Франківщина — вночі +16+18°С, вдень +27+29°С;
  • Чернівеччина — вночі +18+20°С, вдень +30+32°С;
  • Закарпаття — вночі +16+18°С, вдень +29+31°С;
  • Житомирщина — вночі +14+16°С, вдень +26+28°С;
  • Чернігівщина — вночі +13+15°С, вдень +24+26°С;
  • Сумщина — вночі +12+14°С, вдень +24+26°С;
  • Харківщина — вночі +14+16°С, вдень +24+26°С;
  • Луганщина та Донеччина — вночі +16+18°С, вдень +25+27°С;
  • Запоріжжя — вночі +16+18°С, вдень +28+30°С;
  • Херсонщина — вночі +18+20°С, вдень +29+31°С;
  • Миколаївщина — вночі +18+20°С, вдень +29+31°С;
  • Одещина — вночі +19+21°С, вдень +28+30°С;
  • Крим — ночі +17+19°С, вдень +28+30°С.

Погода у Києві та області 24 липня 

У столиці 24 липня очікується мінлива погода, опадів не передбачається. 

Температура повітря:

  • у Києві вночі близько +15°С, вдень +2+27°С;
  • в області вночі +14+16°С, вдень +27+29°С.

Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що на Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

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