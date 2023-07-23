Прогноз погоди в Україні 24 липня

Синоптики назвали два регіони, в яких завтра можливі опади
23 липня 2023 17:45
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 24 липня, в Україні очікується спекотна літня погода. Однак, у двох регіонах можливі невеликі опади.
Про це повідомляє Meteoprog.
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Погода в Україні 24 липня
Відтак, невеликий дощ можливий у Волинській та Рівненській областях.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
- Вінничина — вночі +14+16°С, вдень +28+30°С;
- Черкащина — вночі +14+16°С, вдень +28+30°С;
- Кіровоградщина — вночі +15+17°С, вдень +28+30°С;
- Полтавщина — вночі +13+15°С, вдень +26+28°С;
- Дніпропетровщина — вночі +15+17°С, вдень +27+29 С;
- Львівщина — вночі +15+17°С, вдень +26+28°С;
- Волинь — вночі +16+18°С, вдень +25+27°С;
- Рівненщина — вночі +15+17°С, вдень +24+26°С;
- Тернопільщина — вночі +15+17°С, вдень +26+28°С;
- Івано-Франківщина — вночі +16+18°С, вдень +27+29°С;
- Чернівеччина — вночі +18+20°С, вдень +30+32°С;
- Закарпаття — вночі +16+18°С, вдень +29+31°С;
- Житомирщина — вночі +14+16°С, вдень +26+28°С;
- Чернігівщина — вночі +13+15°С, вдень +24+26°С;
- Сумщина — вночі +12+14°С, вдень +24+26°С;
- Харківщина — вночі +14+16°С, вдень +24+26°С;
- Луганщина та Донеччина — вночі +16+18°С, вдень +25+27°С;
- Запоріжжя — вночі +16+18°С, вдень +28+30°С;
- Херсонщина — вночі +18+20°С, вдень +29+31°С;
- Миколаївщина — вночі +18+20°С, вдень +29+31°С;
- Одещина — вночі +19+21°С, вдень +28+30°С;
- Крим — ночі +17+19°С, вдень +28+30°С.
Погода у Києві та області 24 липня
У столиці 24 липня очікується мінлива погода, опадів не передбачається.
Температура повітря:
- у Києві вночі близько +15°С, вдень +2+27°С;
- в області вночі +14+16°С, вдень +27+29°С.
Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що на Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.