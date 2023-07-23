Прогноз погоди в Україні 24 липня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 липня, в Україні очікується спекотна літня погода. Однак, у двох регіонах можливі невеликі опади.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 24 липня

Відтак, невеликий дощ можливий у Волинській та Рівненській областях.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Вінничина — вночі +14+16°С, вдень +28+30°С;

Черкащина — вночі +14+16°С, вдень +28+30°С;

Кіровоградщина — вночі +15+17°С, вдень +28+30°С;

Полтавщина — вночі +13+15°С, вдень +26+28°С;

Дніпропетровщина — вночі +15+17°С, вдень +27+29 С;

Львівщина — вночі +15+17°С, вдень +26+28°С;

Волинь — вночі +16+18°С, вдень +25+27°С;

Рівненщина — вночі +15+17°С, вдень +24+26°С;

Тернопільщина — вночі +15+17°С, вдень +26+28°С;

Івано-Франківщина — вночі +16+18°С, вдень +27+29°С;

Чернівеччина — вночі +18+20°С, вдень +30+32°С;

Закарпаття — вночі +16+18°С, вдень +29+31°С;

Житомирщина — вночі +14+16°С, вдень +26+28°С;

Чернігівщина — вночі +13+15°С, вдень +24+26°С;

Сумщина — вночі +12+14°С, вдень +24+26°С;

Харківщина — вночі +14+16°С, вдень +24+26°С;

Луганщина та Донеччина — вночі +16+18°С, вдень +25+27°С;

Запоріжжя — вночі +16+18°С, вдень +28+30°С;

Херсонщина — вночі +18+20°С, вдень +29+31°С;

Миколаївщина — вночі +18+20°С, вдень +29+31°С;

Одещина — вночі +19+21°С, вдень +28+30°С;

Крим — ночі +17+19°С, вдень +28+30°С.

Погода у Києві та області 24 липня

У столиці 24 липня очікується мінлива погода, опадів не передбачається.

Температура повітря:

у Києві вночі близько +15°С, вдень +2+27°С;

в області вночі +14+16°С, вдень +27+29°С.

Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що на Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.