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Синоптик прогнозирует похолодание и снег на следующей неделе: названы самые холодные дни

15 октября 2023 13:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на неделю 16-22 октября — прогноз от синоптиков
Люди идут по городу во время мокрого снега. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Уже с понедельника в Украине резко похолодает. Самая низкая температура будет где-то 20-22 октября. Кроме того, украинцев ждут дожди и мокрый снег.

Об этом рассказала синоптик Наталья Голеня в интервью NV.

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Погода в Украине на неделю 16-22 октября

Наталья Голеня рассказала, что уже с понедельника температура воздуха резко снизится. Кроме того, в течение недели украинцев ожидают дожди и мокрый снег.

"У нас будет в понедельник снижение температуры, похолодание, где-то уже ближе к норме, которая в этот период. То есть максимальные температуры будут где-то в пределах +6...+11, 12 °C, на юге — до 15 °C", — прогнозирует синоптик.

Также она рассказала, что холоднее всего будет где-то 20-22 октября. Холодный воздух арктического происхождения будет заходить с севера, а это приведет к снижению температуры.

"В понедельник над страной будет проходить атмосферный фронт, поэтому ожидаем дожди. 17-18 октября на севере, востоке и центре из-за новой порции холодного воздуха с севера можно ожидать дожди. 20-21 октября атмосферный фронт снова обусловит дожди, а, возможно, в северных, центральных и восточных областях местами и с мокрым снегом", — сказала Наталья Голеня.

Она подытожила, что это вполне нормальная погода и обычные явления, поскольку уже последняя декада октября. На высокогорье Карпат снег может быть гораздо раньше.

Напомним, недавно мы писали, что в ближайшее время украинцы ощутят всю силу осенних холодов. При этом температура и дальше будет снижаться.

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