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Синоптикиня прогнозує похолодання та сніг наступного тижня: названо найхолодніші дні

15 жовтня 2023 13:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на тиждень 16-22 жовтня — прогноз від синоптиків
Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вже з понеділка в Україні різко похолодає. Найнижча температура буде десь 20−22 жовтня. Окрім того, українців чекають дощі та мокрий сніг. 

Про це розповіла синоптикиня Наталія Голеня в інтерв'ю NV.

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Наталія Голеня розповіла, що вже з понеділка температура повітря різко знизиться. Окрім того, упродовж тижня українців чекають дощі та мокрий сніг. 

"Ми матимемо в понеділок зниження температури, похолодання, десь уже ближче до норми, яка в цей період. Тобто максимальні температури будуть десь у межах +6...+11, 12 °C, на півдні — до 15 °C", — прогнозує синоптикиня. 

Також вона розповіла, що найхолодніше буде десь 20−22 жовтня. Холодне повітря арктичного походження заходитиме з півночі, а це спричинить зниження температури. 

"У понеділок над країною проходитиме атмосферний фронт, тому очікуємо на дощі. 17−18 жовтня на півночі, сході та центрі через нову порцію холодного повітря з півночі можна очікувати на дощі. 20−21 жовтня атмосферний фронт знову зумовить дощі, а, можливо, в північних, центральних і східних областях місцями і з мокрим снігом", — сказала Наталія Голеня.  

Вона підсумувала, що це цілком нормальна погода та звичайні явища, оскільки вже остання декада жовтня. На високогір'ї Карпат сніг може бути набагато раніше. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що найближчим часом українці відчують усю силу осінніх холодів. При цьому температура і надалі буде знижуватися.

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