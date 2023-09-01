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Сильные ливни и град: синоптики рассказали, каким будет первый день осени

1 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 1 сентября — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Meteoprog и Диденко
Ливень накрыл столицу. Фото: УНИАН/Виктор Ковальчук
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 1 сентября, наконец начнет спадать жара, которая в последние несколько дней превышала все показатели. В первый день осени украинцев ожидают сильные ливни, кое-где с градом.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 1 сентября

По данным синоптиков, 1 сентября украинцев ожидает переменная облачность. Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-западный (в восточных областях — юго-восточный), 5 — 10 м/с; в отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15 — 20 м/с.

В первый день осени жара начнет отступать.

  • температура ночью в западных областях 10 — 15°, на остальной территории 14 — 19°, в южной части до 23°;
  • днем 21 — 26°, на юге и востоке страны 27 — 32°;
  • в Карпатах ночью 7 — 12°, днем 13 — 18°.
Прогноз погоды в Украине на пятницу от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и Киевской области 1 сентября

Синоптики отмечают, что 1 сентября в Киеве и области ночью кратковременный дождь, гроза; днем без осадков.

Температура по области:

  • ночью 14 — 19°;
  • днем 21 — 26°.
Прогноз погоды в Киеве на пятницу, 1 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

"В пятницу киевляне будут набирать в кувшины благословенный воздух, жара сдувается", — написала синоптик Наталья Диденко.

Температура в Киеве:

  • ночью 17 — 19°;
  • днем около 25°.
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog. Фото: скриншот

Опасные метеорологические явления в Украине

1 сентября ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, грозы; в отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15 — 20 м/с.

Синоптики предупреждают об уровне опасности. Фото: Гидрометцентр

Напомним, 1 — 3 сентября, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейна г.Припять ожидаются повышения уровней воды на 0,1 — 0,3 м над уровнями на 8 часов 31 августа, без негативных последствий.

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