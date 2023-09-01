Погода в Украине сегодня, 1 сентября — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Meteoprog и Диденко

Сильные ливни и град: синоптики рассказали, каким будет первый день осени
Сегодня, 1 сентября, наконец начнет спадать жара, которая в последние несколько дней превышала все показатели. В первый день осени украинцев ожидают сильные ливни, кое-где с градом.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 1 сентября
По данным синоптиков, 1 сентября украинцев ожидает переменная облачность. Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, кратковременные дожди, грозы.
Ветер преимущественно северо-западный (в восточных областях — юго-восточный), 5 — 10 м/с; в отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15 — 20 м/с.
В первый день осени жара начнет отступать.
- температура ночью в западных областях 10 — 15°, на остальной территории 14 — 19°, в южной части до 23°;
- днем 21 — 26°, на юге и востоке страны 27 — 32°;
- в Карпатах ночью 7 — 12°, днем 13 — 18°.
Погода в Киеве и Киевской области 1 сентября
Синоптики отмечают, что 1 сентября в Киеве и области ночью кратковременный дождь, гроза; днем без осадков.
Температура по области:
- ночью 14 — 19°;
- днем 21 — 26°.
"В пятницу киевляне будут набирать в кувшины благословенный воздух, жара сдувается", — написала синоптик Наталья Диденко.
Температура в Киеве:
- ночью 17 — 19°;
- днем около 25°.
Опасные метеорологические явления в Украине
1 сентября ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, грозы; в отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15 — 20 м/с.
Напомним, 1 — 3 сентября, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейна г.Припять ожидаются повышения уровней воды на 0,1 — 0,3 м над уровнями на 8 часов 31 августа, без негативных последствий.