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Сильні зливи та град: синоптики розповіли, яким буде перший день осені

1 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 1 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко
Злива накрила столицю. Фото: УНІАН/Віктор Ковальчук
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 1 вересня, нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники. У перший день осені на українців очікують сильні зливи, подекуди з градом.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 1 вересня

За даними синоптиків, 1 вересня на українців очікує мінлива хмарність. Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-західний (у східних областях — південно-східний), 5 — 10 м/с; в окремих районах центральних та південних областей град та шквали 15 — 20 м/с.

У перший день осені спека почне відступати:

  • температура вночі у західних областях 10 — 15°, на решті території 14 — 19°, у південній частині до 23°;
  • вдень 21 — 26°, на півдні та сході країни 27 — 32°;
  • у Карпатах вночі 7 — 12°, вдень 13 — 18°.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 1 вересня, від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві та Київській області 1 вересня

Синоптики зазначають, що 1 вересня, у Києві та області вночі короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів.

Температура по області:

  • вночі 14 — 19°;
  • вдень 21 — 26°.
Прогноз погоди в Києві на п'ятницю, 1 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

"У пʼятницю взагалі кияни набиратимуть у глечики благословенне повітря, спека здується", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Температура у Києві:

  • вночі 17 — 19°;
  • вдень близько 25°.
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog. Фото: скриншот

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

1 вересня вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, грози; вокремих районах центральних та південних областей град та шквали 15 — 20 м/с.

Синоптики попереджають про І рівень небезпеки. Фото: Гідрометцентр

Нагадаємо, 1 — 3 вересня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках суббасейну р.Прип'ять очікуються підвищення рівнів води на 0,1 — 0,3 м над рівнями на 8 годину 31 серпня, без негативних наслідків.

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