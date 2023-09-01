Погода в Україні сьогодні, 1 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Сильні зливи та град: синоптики розповіли, яким буде перший день осені
Сьогодні, 1 вересня, нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники. У перший день осені на українців очікують сильні зливи, подекуди з градом.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 1 вересня
За даними синоптиків, 1 вересня на українців очікує мінлива хмарність. Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно північно-західний (у східних областях — південно-східний), 5 — 10 м/с; в окремих районах центральних та південних областей град та шквали 15 — 20 м/с.
У перший день осені спека почне відступати:
- температура вночі у західних областях 10 — 15°, на решті території 14 — 19°, у південній частині до 23°;
- вдень 21 — 26°, на півдні та сході країни 27 — 32°;
- у Карпатах вночі 7 — 12°, вдень 13 — 18°.
Погода у Києві та Київській області 1 вересня
Синоптики зазначають, що 1 вересня, у Києві та області вночі короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів.
Температура по області:
- вночі 14 — 19°;
- вдень 21 — 26°.
"У пʼятницю взагалі кияни набиратимуть у глечики благословенне повітря, спека здується", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура у Києві:
- вночі 17 — 19°;
- вдень близько 25°.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
1 вересня вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, грози; вокремих районах центральних та південних областей град та шквали 15 — 20 м/с.
Нагадаємо, 1 — 3 вересня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках суббасейну р.Прип'ять очікуються підвищення рівнів води на 0,1 — 0,3 м над рівнями на 8 годину 31 серпня, без негативних наслідків.