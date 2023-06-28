Прогноз погоды в Украине 29 июня — дожди и порывы ветра до 20 м/с

Женщина идет под зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 29 июня, по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, а местами грозы. В западных регионах возможны сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 29 июня

В течение дня, 29 июня, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. На всей территории возможны кратковременные дожди, местами грозы. Также ожидается ветер западный, 7-12 м/с, а в западных областях местами сильные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 4-9 °, днем 11-16 °.

Погода в Украине 29 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 29 июня

Завтра в Киеве и области будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, местами по области грозы. Ветер западный 7-12 м/с.

По температуре воздуха ночью будет 11-16°, а днем 18-23°. По Киеву ночью 13-15°, днем 19-21°.

Пожарная опасность по Украине 29 июня

Еще с 27 июня в Украине выросла пожарная опасность. Следовательно, до 29-30 июня в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Херсонской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза по Украине 29 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в течение 29 июня, несмотря на дожди и ливни, украинцев ожидает "идеальная" погода.