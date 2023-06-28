Прогноз погоди в Україні 29 червня — дощі та пориви вітру до 20 м/с

Жінка йде під парасолею у Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 29 червня, по всій території Україні очікуються короткочасні дощі, а місцями грози. У західних регіонах можливі сильні пориви вітру, 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 29 червня

Упродовж дня, 29 червня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. По всій території можливі короткочасні дощі, місцями грози. Також очікується вітер західний, 7-12 м/с, а в західних областях подекуди сильні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 11-16°.

Погода в Україні 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 29 червня

Завтра у Києві та області буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, а місцями по області грози. Вітер західний 7-12 м/с.

Щодо температури повітря, то вночі буде 11-16°, а вдень 18-23°. По Києву вночі 13-15°, вдень 19-21°.

Пожежна небезпека по Україні 29 червня

Ще з 27 червня в Україні зросла пожежна небезпека. Відтак, до упродовж 29-30 червня у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Херсонській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека по Україні 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що протягом 29 червня, попри дощі та зливи, українців очікує "ідеальна" погода.