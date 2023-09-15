Погода в Украине на завтра 16 сентября - где будет теплее всего

Прогноз погоды в Украине на 16 сентября. Фото: Новини.LIVE

В Украине, на выходных, 16 и 17 сентября ожидается сухая солнечная погода. При этом, температура воздуха составит около 28 градусов тепла.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 16 и 17 сентября

"Не волнуйтесь, еще погреемся Холодный атмосферный фронт проходит по Украине, идет с дождями и грозами. Завтра мы уже будем в тыловой его части, снова возвращается антициклональное господство", — сообщила народный синоптик.

Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

Диденко рассказала, что на выходных в Украине ожидается сухая комфортная погода. Температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, а на юго-востоке будет до 28 градусов тепла.

Погода в Киеве на 16 и 17 сентября

Народный синоптик также сообщила, что в Киеве в субботу и воскресенье осадки не ожидаются. Будет теплая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки 22-23 градусов тепла, а в воскресенье даже будет 26 градусов тепла.

Напомним, что в субботу, 16 сентября, ожидается комфортная погода. Впрочем, некоторые регионы Украины синоптики предупреждают о ливнях и грозах.