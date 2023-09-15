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"Еще погреемся": Диденко рассказала, где в Украине будет теплее всего на выходных

15 сентября 2023 20:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра 16 сентября - где будет теплее всего
Прогноз погоды в Украине на 16 сентября. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине, на выходных, 16 и 17 сентября ожидается сухая солнечная погода. При этом, температура воздуха составит около 28 градусов тепла.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 16 и 17 сентября 

"Не волнуйтесь, еще погреемся Холодный атмосферный фронт проходит по Украине, идет с дождями и грозами. Завтра мы уже будем в тыловой его части, снова возвращается антициклональное господство", — сообщила народный синоптик.

Карта погоды
Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

Диденко рассказала, что на выходных в Украине  ожидается сухая комфортная погода. Температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, а на юго-востоке будет до 28 градусов тепла.

Погода в Киеве на 16 и 17 сентября

Народный синоптик также сообщила, что в Киеве в субботу и воскресенье осадки не ожидаются. Будет теплая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки 22-23 градусов тепла, а в воскресенье даже будет 26 градусов тепла.  

Напомним, что в субботу, 16 сентября, ожидается комфортная погода. Впрочем, некоторые регионы Украины синоптики предупреждают о ливнях и грозах.

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