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"Ще погріємося": Діденко розповіла, де в Україні буде найтепліше на вихідних

15 вересня 2023 20:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра 16 вересня - де буде найтепліше
Прогноз погоди в Україні на 16 вересня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні, у вихідні, 16 та 17 вересня очікується суха сонячна погода. При цьому температура повітря становитиме близько 28 градусів тепла.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 16 та 17 вересня

"Не хвилюйтеся, ще погріємось Холодний атмосферний фронт проходить Україною, йде з дощами та грозами. Завтра ми вже будемо в тиловій його частині, знову повертається антициклональне панування", — повідомила народний синоптик.

Карта погоди
Карта погоди. Фото: Наталія Діденко

Діденко розповіла, що у вихідні в Україні очікується суха комфортна погода. Температура повітря становитиме 20-25 градусів тепла, а на південному сході буде до 28 градусів тепла.

Погода в Києві на 16 та 17 вересня

Народний синоптик також повідомила, що у Києві в суботу та неділю опади не очікуються. Буде тепла погода. Стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів тепла, а в неділю навіть буде 26 градусів тепла.

Нагадаємо, що у суботу, 16 вересня, очікується комфортна погода. Втім, деякі регіони України синоптики попереджають про зливи та грози.

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