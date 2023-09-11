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"Пуховики не достаем": Диденко рассказала, где завтра в Украине будет теплее всего

11 сентября 2023 20:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра, 12 сентября: прогноз Наталки Диденко
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 12 сентября, ожидается теплая и даже летняя погода. Температура воздуха будет комфортной. 

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на завтра

В этот день температура воздуха в большинстве регионов Украины составит +20+26 градусов. На западе будет теплее всего — до +25+29 градусов. Прохлада будет ощущаться на востоке страны — +20+24 градуса.

Дождей 12 сентября не ожидается.

"Пуховики не достаем, о шапках и не думаем! В ближайшее время, а сегодня понедельник, поэтому "в ближайшее время" очень уместно в прогнозе, так вот! В ближайшее время в Украине продлится теплая погода. А у некоторых даже летняя", — написала синоптик.

Погода в Киеве

В столице 12 сентября погода будет сухая и солнечная. Максимальная температура воздуха — +25+27 градусов. Ночью — +11+14 градусов.

Скриншот сообщения

Напомним, во вторник, 12 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность. Небольшой дождь возможен только в Карпатах, в большинстве областей туман.

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