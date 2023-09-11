Погода в Україні на завтра, 12 вересня: прогноз Наталки Діденко

"Пуховики не дістаємо": Діденко розповіла, де завтра в Україні буде найтепліше
В Україні завтра, 12 вересня, очікується тепла та навіть літня погода. Температура повітря буде комфортною.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні на завтра
Цього дня температура повітря в переважній більшості регіонів України становитиме +20+26 градусів. На заході буде найтепліше — до +25+29 градусів. Прохолода відчуватиметься на сході країни — +20+24 градуси.
Дощів 12 вересня не очікується.
"Пуховики не дістаємо, про шапки і не думаємо! Найближчим часом, а сьогодні понеділок, тому "найближчим часом" дуже доречне у прогнозі, так ось! Найближчим часом в Україні триватиме тепла погода. А в декого навіть літня", — написала синоптикиня.
Погода у Києві
У столиці 12 вересня погода буде сухою та сонячною. Максимальна температура повітря — +25+27 градусів. Вночі — +11+14 градусів.
Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише у Карпатах, у більшості областей — туман.