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"Пуховики не дістаємо": Діденко розповіла, де завтра в Україні буде найтепліше

11 вересня 2023 20:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра, 12 вересня: прогноз Наталки Діденко
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 12 вересня, очікується тепла та навіть літня погода. Температура повітря буде комфортною.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Цього дня температура повітря в переважній більшості регіонів України становитиме +20+26 градусів. На заході буде найтепліше — до +25+29 градусів. Прохолода відчуватиметься на сході країни — +20+24 градуси.

Дощів 12 вересня не очікується. 

"Пуховики не дістаємо, про шапки і не думаємо! Найближчим часом, а сьогодні понеділок, тому "найближчим часом" дуже доречне у прогнозі, так ось! Найближчим часом в Україні триватиме тепла погода. А в декого навіть літня", — написала синоптикиня.

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У столиці 12 вересня погода буде сухою та сонячною. Максимальна температура повітря — +25+27 градусів. Вночі — +11+14 градусів.

Скриншот допису

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише у Карпатах, у більшості областей — туман.

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