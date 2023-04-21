Прогноз погоды от народной синоптикини Натали Диденко на субботу, 22 апреля

Человек стоит с зонтиком у пешеходного перехода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на субботу, 22 апреля. Ожидается тепло, но дожди не покидают украинское небо.

Об этом сообщает Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине на 22-23 апреля

"Тепло приближается, но дожди упрямо остаются", — написала народный синоптик.

В Украине в выходные ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов тепла днем, ночью +9.

Погода на 22-23 апреля:

в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12+18 градусов

завтра в восточной части, на Полтавщине и Запорожье будет свежее +9+12 градусов

в воскресенье подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе

небольшие дожди 23 апреля пройдут только в восточных областях, в Запорожье и в Крыму.

Прогноз осадков по Украине на 22-23 апреля. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в столице

Синоптик отмечает, что в Киеве в субботу без существенных осадков, в воскресенье — сухая погода.

Температура воздуха в Киеве:

22 апреля ночью +7, днем +15 градусов.

23 апреля ночью уже даже потеплеет до +8+10, а днем до +15+17 градусов.

Опасные гидрологические явления

Отмечается, что 21-24 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов вдоль Кременчугского водохранилища в Черкасской области. III уровень опасности — красный.

Также Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.

Кроме того, в течение 21-24 апреля на Днепре в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых участков в ряде приречных населенных пунктов. И уровень опасности желтый.

Также 21-24 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской. ІІ уровень опасности — оранжевый.

А на Десне ниже с. Разлеты в пределах Черниговской области продолжатся повышение уровней воды на 2-10 см в сутки с последующим затоплением поймы на участке Десны Макошине-Моровск, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, частичным затоплением приусадебных участков и возможно отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.

На Снов будут продолжаться снижение уровней воды на 1-5 см в сутки с содержанием затопления поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.

Также 22-24 апреля на реке Стырь в створе поста Колки при дальнейшем повышении уровня воды на 1-5 см в сутки ожидается затопление сельскохозяйственных и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Камень-Каширского и Луцкого районов Волынской области. I уровень опасности желтый.

В течение 21-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне возле с. Макошино высотой 740-750 см над постным нулем (уровень воды на 8 ч. 21 апреля составлял 740 см) с последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, начальным затоплением приусадебных участков и возможно отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.

Опасные гидрологические явления по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в субботу, 22 апреля, в Украине будет облачная погода с прояснениями. Однако в течение дня будет тепло.