Прогноз погоды от народной синоптикини Натали Диденко на субботу, 22 апреля

Прогноз погоды в Украине от народного синоптика на выходные: дожди не утихают
Народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на субботу, 22 апреля. Ожидается тепло, но дожди не покидают украинское небо.
Об этом сообщает Наталья Диденко.
Прогноз погоды по Украине на 22-23 апреля
"Тепло приближается, но дожди упрямо остаются", — написала народный синоптик.
В Украине в выходные ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов тепла днем, ночью +9.
Погода на 22-23 апреля:
- в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12+18 градусов
- завтра в восточной части, на Полтавщине и Запорожье будет свежее +9+12 градусов
- в воскресенье подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе
- небольшие дожди 23 апреля пройдут только в восточных областях, в Запорожье и в Крыму.
Прогноз погоды в столице
Синоптик отмечает, что в Киеве в субботу без существенных осадков, в воскресенье — сухая погода.
Температура воздуха в Киеве:
- 22 апреля ночью +7, днем +15 градусов.
- 23 апреля ночью уже даже потеплеет до +8+10, а днем до +15+17 градусов.
Опасные гидрологические явления
Отмечается, что 21-24 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов вдоль Кременчугского водохранилища в Черкасской области. III уровень опасности — красный.
Также Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.
Кроме того, в течение 21-24 апреля на Днепре в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых участков в ряде приречных населенных пунктов. И уровень опасности желтый.
Также 21-24 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской. ІІ уровень опасности — оранжевый.
А на Десне ниже с. Разлеты в пределах Черниговской области продолжатся повышение уровней воды на 2-10 см в сутки с последующим затоплением поймы на участке Десны Макошине-Моровск, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, частичным затоплением приусадебных участков и возможно отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.
На Снов будут продолжаться снижение уровней воды на 1-5 см в сутки с содержанием затопления поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.
Также 22-24 апреля на реке Стырь в створе поста Колки при дальнейшем повышении уровня воды на 1-5 см в сутки ожидается затопление сельскохозяйственных и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Камень-Каширского и Луцкого районов Волынской области. I уровень опасности желтый.
В течение 21-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне возле с. Макошино высотой 740-750 см над постным нулем (уровень воды на 8 ч. 21 апреля составлял 740 см) с последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, начальным затоплением приусадебных участков и возможно отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.
Напомним, что в субботу, 22 апреля, в Украине будет облачная погода с прояснениями. Однако в течение дня будет тепло.