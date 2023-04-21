Прогноз погоди від народної синоптикині Наталі Діденко на суботу, 22 квітня

Людина стоїть з парасолею біля пішохідного переходу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Народна синоптикиня Наталя Діденко зробила прогноз погоди на суботу, 22 квітня. Очікується тепло, але дощі не покидають Україну.

Про це повідомляє Наталка Діденко.

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Прогноз погоди по Україні на 22-23 квітня

"Тепло наближається, але дощі вперто залишаються", — написала народна синоптикиня.

В Україні на вихідних очікується підвищення температури повітря до +20 градусів тепла вдень, вночі +9.

Погода на 22-23 квітня:

у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12+18 градусів

завтра у східній частині, на Полтавщині та Запоріжжі буде свіжіше, +9+12 градусів

у неділю переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі

незначні дощі 23-го квітня пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму.

Прогноз опадів по Україні на 22-23 квітня. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в столиці

Синоптикиня зазначає, що у Києві в суботу без істотних опадів, у неділю — суха погода.

Температура повітря у Києві:

22-го квітня вночі +7, вдень +15 градусів.

23-го квітня вночі вже навіть потепліє до +8+10, а вдень до +15+17 градусів.

Небезпечні гідрологічні явища

Зазначається, що 21-24 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів вздовж Кременчуцького водосховища у Черкаській області. ІІІ рівень небезпеки — червоний.

Також Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий.

Окрім того, впродовж 21-24 квітня на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. І рівень небезпеки — жовтий.

Також 21-24 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

А на Десні нижче с.Розльоти в межах Чернігівської області продовжаться підвищення рівнів води на 2-10 см за добу з подальшим затопленням заплави на ділянці Десни Макошине-Морівськ, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, частковим затопленням присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий.

На р. Снов продовжуватимуться зниження рівнів води на 1-5 см за добу з утриманням затоплення заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий.

Також 22-24 квітня на річці Стир в створі поста Колки при подальшому підвищенні рівня води на 1-5 см за добу очікується затоплення сільськогосподарських та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Камінь-Каширського та Луцького районів Волинської області. I рівень небезпеки — жовтий.

Упродовж 21-22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля с.Макошине висотою 740-750 см над нулем поста (рівень води на 8 год. 21 квітня становив 740 см) з подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, початковим затопленням присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий.

Небезпечні гідрологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що У суботу, 22 квітня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак впродовж дня буде тепло.