Прогноз погоди від народної синоптикині Наталі Діденко на суботу, 22 квітня

Прогноз погоди в Україні від народної синоптикині на вихідні: дощі не вщухають
Народна синоптикиня Наталя Діденко зробила прогноз погоди на суботу, 22 квітня. Очікується тепло, але дощі не покидають Україну.
Про це повідомляє Наталка Діденко.
Прогноз погоди по Україні на 22-23 квітня
"Тепло наближається, але дощі вперто залишаються", — написала народна синоптикиня.
В Україні на вихідних очікується підвищення температури повітря до +20 градусів тепла вдень, вночі +9.
Погода на 22-23 квітня:
- у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12+18 градусів
- завтра у східній частині, на Полтавщині та Запоріжжі буде свіжіше, +9+12 градусів
- у неділю переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі
- незначні дощі 23-го квітня пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму.
Прогноз погоди в столиці
Синоптикиня зазначає, що у Києві в суботу без істотних опадів, у неділю — суха погода.
Температура повітря у Києві:
- 22-го квітня вночі +7, вдень +15 градусів.
- 23-го квітня вночі вже навіть потепліє до +8+10, а вдень до +15+17 градусів.
Небезпечні гідрологічні явища
Зазначається, що 21-24 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів вздовж Кременчуцького водосховища у Черкаській області. ІІІ рівень небезпеки — червоний.
Також Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий.
Окрім того, впродовж 21-24 квітня на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. І рівень небезпеки — жовтий.
Також 21-24 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
А на Десні нижче с.Розльоти в межах Чернігівської області продовжаться підвищення рівнів води на 2-10 см за добу з подальшим затопленням заплави на ділянці Десни Макошине-Морівськ, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, частковим затопленням присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий.
На р. Снов продовжуватимуться зниження рівнів води на 1-5 см за добу з утриманням затоплення заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий.
Також 22-24 квітня на річці Стир в створі поста Колки при подальшому підвищенні рівня води на 1-5 см за добу очікується затоплення сільськогосподарських та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Камінь-Каширського та Луцького районів Волинської області. I рівень небезпеки — жовтий.
Упродовж 21-22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля с.Макошине висотою 740-750 см над нулем поста (рівень води на 8 год. 21 квітня становив 740 см) з подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, початковим затопленням присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий.
Нагадаємо, що У суботу, 22 квітня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак впродовж дня буде тепло.