Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Прогноз погоды на сегодня: придет ли в Украину долгожданная жара arrow

Прогноз погоды на сегодня: придет ли в Украину долгожданная жара

5 мая 2023 06:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на сегодня: придет ли в Украину долгожданная жара
Ожидается сухая солнечная погода в большинстве областей Украины. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

5 мая по всей территории Украины будет переменная облачность. В Киеве ожидаются заморозки, а на востоке жара.

В некоторых частях страны возможны небольшие осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды по Украине

Синоптики рассказывают, что в северо-восточных областях и Карпатах местами ожидается небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

В течение дня, 5 мая, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

  • в западных и северных областях ночью 4 — 9° тепла,
  • днем 11 — 16 °;
  • на остальной территории ночью 7 — 12°,
  • днем 17 — 22°,
  • на юго-востоке страны до 24°С.
Прогноз погоды в Украине 5 мая. Фото: Укргидрометцентр

По прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, теплее всего будет на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины, а также на Закарпатье.

"Дожди, преимущественно небольшие, вероятные на западе, севере и кое-где в центре, вечером немного заденет Харьковщину. На остальной территории — сухая солнечная погода", — сообщила Диденко.

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, в столице и области переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 6 — 8°, днем 14 — 16°.

Также синоптики предупреждают о заморозках.

Особенно ощутимы они будут 6 и 7 мая. Тогда на поверхности грунта заморозки 0 — 5°. 

Опасные метеорологические явления в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

5 мая в Киеве может увеличиться облачность. По словам Диденко, возможно, немного покапает дождь.

Температура воздуха будет составлять +14+16 градусов.

Опасные метеорологические явления

Отмечается, что ночью 5 и 6 мая в северных, северо-западных, Винницкой, Черкасской областях, ночью 7, 8 и 9 мая в Украине, кроме южной части Закарпатья и Прикарпатья, на поверхности почвы будут заморозки 0 — 5° (I уровень опасности).

А 6 — 7 мая в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0 — 3° (II уровень опасности).

Опасные метеорологические явления в Украине 5 — 7 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, недавно синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас