Прогноз погоды на сегодня: придет ли в Украину долгожданная жара

Ожидается сухая солнечная погода в большинстве областей Украины. Фото: УНИАН

5 мая по всей территории Украины будет переменная облачность. В Киеве ожидаются заморозки, а на востоке жара.

В некоторых частях страны возможны небольшие осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики рассказывают, что в северо-восточных областях и Карпатах местами ожидается небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

В течение дня, 5 мая, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

в западных и северных областях ночью 4 — 9° тепла,

днем 11 — 16 °;

на остальной территории ночью 7 — 12°,

днем 17 — 22°,

на юго-востоке страны до 24°С.

Прогноз погоды в Украине 5 мая. Фото: Укргидрометцентр

По прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, теплее всего будет на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины, а также на Закарпатье.

"Дожди, преимущественно небольшие, вероятные на западе, севере и кое-где в центре, вечером немного заденет Харьковщину. На остальной территории — сухая солнечная погода", — сообщила Диденко.

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, в столице и области переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 6 — 8°, днем 14 — 16°.

Также синоптики предупреждают о заморозках.

Особенно ощутимы они будут 6 и 7 мая. Тогда на поверхности грунта заморозки 0 — 5°.

Опасные метеорологические явления в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

5 мая в Киеве может увеличиться облачность. По словам Диденко, возможно, немного покапает дождь.

Температура воздуха будет составлять +14+16 градусов.

Опасные метеорологические явления

Отмечается, что ночью 5 и 6 мая в северных, северо-западных, Винницкой, Черкасской областях, ночью 7, 8 и 9 мая в Украине, кроме южной части Закарпатья и Прикарпатья, на поверхности почвы будут заморозки 0 — 5° (I уровень опасности).

А 6 — 7 мая в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0 — 3° (II уровень опасности).

Опасные метеорологические явления в Украине 5 — 7 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, недавно синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.