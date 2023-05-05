Прогноз погоды на сегодня: придет ли в Украину долгожданная жара
5 мая по всей территории Украины будет переменная облачность. В Киеве ожидаются заморозки, а на востоке жара.
В некоторых частях страны возможны небольшие осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по Украине
Синоптики рассказывают, что в северо-восточных областях и Карпатах местами ожидается небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков.
В течение дня, 5 мая, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура:
- в западных и северных областях ночью 4 — 9° тепла,
- днем 11 — 16 °;
- на остальной территории ночью 7 — 12°,
- днем 17 — 22°,
- на юго-востоке страны до 24°С.
По прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, теплее всего будет на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины, а также на Закарпатье.
"Дожди, преимущественно небольшие, вероятные на западе, севере и кое-где в центре, вечером немного заденет Харьковщину. На остальной территории — сухая солнечная погода", — сообщила Диденко.
Погода в Киеве
По данным Укргидрометцентра, в столице и области переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура в Киеве ночью 6 — 8°, днем 14 — 16°.
Также синоптики предупреждают о заморозках.
Особенно ощутимы они будут 6 и 7 мая. Тогда на поверхности грунта заморозки 0 — 5°.
5 мая в Киеве может увеличиться облачность. По словам Диденко, возможно, немного покапает дождь.
Температура воздуха будет составлять +14+16 градусов.
Опасные метеорологические явления
Отмечается, что ночью 5 и 6 мая в северных, северо-западных, Винницкой, Черкасской областях, ночью 7, 8 и 9 мая в Украине, кроме южной части Закарпатья и Прикарпатья, на поверхности почвы будут заморозки 0 — 5° (I уровень опасности).
А 6 — 7 мая в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0 — 3° (II уровень опасности).
Напомним, недавно синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.