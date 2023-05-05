Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Прогноз погоди на сьогодні: чи прийде до України довгоочікувана спека arrow

Прогноз погоди на сьогодні: чи прийде до України довгоочікувана спека

5 травня 2023 06:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на сьогодні: чи прийде до України довгоочікувана спека
Очікується суха сонячна погода в більшості областей України. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

5 травня, по всій території України буде мінлива хмарність. У Києві очікуються заморозки, а на сході спека.

В деяких частинах країни можливі невеликі опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди по Україні 

Синоптики розповідають, що у північно-східних областях та в Карпатах місцями очікується невеликий короткочасний дощ, на решті території без істотних опадів.

Протягом дня, 5 травня, вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура:

  • у західних та північних областях вночі 4 — 9° тепла,
  • вдень 11 — 16°;
  • на решті території вночі 7 — 12°,
  • вдень 17 — 22°,
  • на південному сході країни до 24°.
Прогноз погоди в Україні 5 травня. Фото: Укргідрометцентр

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, найтепліше буде на сході, півдні та в більшості центральних областей України, а також на Закарпатті.

"Дощі, переважно невеликі, ймовірні на заході, півночі та подекуди в центрі, ввечері трохи зачепить Харківщину. На решті території — суха сонячна погода", — повідомила Діденко.

Погода у Києві

За даними Укргідрометцентру, у столиці та області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. 

Вітер північно-східний 5 — 10 м/с.

Температура у Києві вночі 6 — 8°, вдень 14 — 16°.

Також синоптики попереджають про заморозки.

Особливо відчутні вони будуть 6 та 7 травня. Тоді на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5° (І рівень небезпеки).

Небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

5 травня, у Києві може збільшитися хмарність. За словами Діденко, можливо, трохи покапає дощ. 

Температура повітря становитиме +14+16 градусів.

Небезпечні метеорологічні явища

Зазначається, що вночі 5 і 6 травня у північних, північно-західних, Вінницькій, Черкаській областях, вночі 7, 8 та 9 травня в Україні, крім південної частини, Закарпаття та Прикарпаття, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5° (I рівень небезпеки).

А 6 — 7 травня на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки у повітрі 0 — 3° (II рівень небезпеки). 

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 5 — 7 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB