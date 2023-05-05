Прогноз погоди на сьогодні: чи прийде до України довгоочікувана спека

Очікується суха сонячна погода в більшості областей України. Фото: УНІАН

5 травня, по всій території України буде мінлива хмарність. У Києві очікуються заморозки, а на сході спека.

В деяких частинах країни можливі невеликі опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні

Синоптики розповідають, що у північно-східних областях та в Карпатах місцями очікується невеликий короткочасний дощ, на решті території без істотних опадів.

Протягом дня, 5 травня, вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура:

у західних та північних областях вночі 4 — 9° тепла,

вдень 11 — 16°;

на решті території вночі 7 — 12°,

вдень 17 — 22°,

на південному сході країни до 24°.

Прогноз погоди в Україні 5 травня. Фото: Укргідрометцентр

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, найтепліше буде на сході, півдні та в більшості центральних областей України, а також на Закарпатті.

"Дощі, переважно невеликі, ймовірні на заході, півночі та подекуди в центрі, ввечері трохи зачепить Харківщину. На решті території — суха сонячна погода", — повідомила Діденко.

Погода у Києві

За даними Укргідрометцентру, у столиці та області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-східний 5 — 10 м/с.

Температура у Києві вночі 6 — 8°, вдень 14 — 16°.

Також синоптики попереджають про заморозки.

Особливо відчутні вони будуть 6 та 7 травня. Тоді на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5° (І рівень небезпеки).

Небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

5 травня, у Києві може збільшитися хмарність. За словами Діденко, можливо, трохи покапає дощ.

Температура повітря становитиме +14+16 градусів.

Небезпечні метеорологічні явища

Зазначається, що вночі 5 і 6 травня у північних, північно-західних, Вінницькій, Черкаській областях, вночі 7, 8 та 9 травня в Україні, крім південної частини, Закарпаття та Прикарпаття, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5° (I рівень небезпеки).

А 6 — 7 травня на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки у повітрі 0 — 3° (II рівень небезпеки).

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 5 — 7 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.