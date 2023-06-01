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Прогноз погоды на первый день лета: где следует ждать дождь

1 июня 2023 06:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на первый день лета: где следует ждать дождь
Цветы в ботаническом саду Одессы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Лето в Украине начнется теплой погодой. Синоптики говорят, что 1 июня максимальная температура воздуха будет составлять в большинстве областей +22+27 градусов. Будет преобладать сухая погода с солнышком, белыми облаками, повышенным атмосферным давлением.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Синоптики отмечают, что обильных дождей ждать не стоит. Правда, в Закарпатье и Прикарпатье местами может упасть небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, в западных и северных областях с переходом на юго-западный, 5 — 10 м/с.
Температура:

  • ночью 8 — 13°,
  • днем 22 — 27°,
  • в южной части до 17°;
  • в восточных областях 19 — 24°.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что в июне 2023 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18 — 23 градусов тепла, в горах 15 — 19 градусов.

Карта погоды в Украине на 1 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киеву и области

По данным синоптика Натальи Диденко, в Киеве лето дебютирует теплым комфортным воздухом, днем ожидается до +25, +26 градусов. Без осадков.

Температура по области:

  • ночью 8 — 13°,
  • днем 22 — 27°.

Напомним, синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. В Киеве температура воздуха в течение месяца будет от +19 до +29 градусов тепла. Сильные дожди ожидаются в первые три недели лета.

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