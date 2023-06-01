Прогноз погоди на перший день літа: де варто чекати дощів
Літо розпочнеться в Україні теплою погодою. Синоптики кажуть, що 1 червня максимальна температура повітря становитиме в більшості областей +22+27 градусів. Переважатиме суха погода із сонечком, білими хмарками, підвищеним атмосферним тиском.
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Погода по Україні
Синоптики зазначають, що рясних дощів чекати не варто. Щоправда, Закарпатті та Прикарпатті місцями може впасти невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, в західних та північних областях з переходом на південно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура:
- вночі 8 — 13°,
- вдень 22 — 27°,
- у південній частині до 17°;
- у східних областях 19 — 24°.
Синоптики Укргідрометцентру зазначають, що у червні 2023 року середня місячна температура очікується в межах 18 — 23° тепла, в горах 15 — 19°.
Погода по Києву та області
За даними синоптикині Наталки Діденко, у Києві літечко дебютує теплим комфортним повітрям, вдень очікується до +25,+26 градусів. Без опадів.
Температура по області:
- вночі 8 — 13°,
- вдень 22 — 27°.
Нагадаємо, синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. У Києві температура повітря протягом місяця буде від +19 до +29 градусів тепла. Сильні дощі очікуються у перші три тижні літа.