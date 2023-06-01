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Прогноз погоди на перший день літа: де варто чекати дощів

1 червня 2023 06:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на перший день літа: де варто чекати дощів
Квіти в ботанічному саду Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Літо розпочнеться в Україні теплою погодою. Синоптики кажуть, що 1 червня максимальна температура повітря становитиме в більшості областей +22+27 градусів. Переважатиме суха погода із сонечком, білими хмарками, підвищеним атмосферним тиском.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Синоптики зазначають, що рясних дощів чекати не варто. Щоправда, Закарпатті та Прикарпатті місцями може впасти невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-східний, в західних та північних областях з переходом на південно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура:

  • вночі 8 — 13°, 
  • вдень 22 — 27°,
  • у південній частині до 17°;
  • у східних областях 19 — 24°.

Синоптики Укргідрометцентру зазначають, що у червні 2023 року середня місячна температура очікується в межах 18 — 23° тепла, в горах 15 — 19°.

Карта погоди в Україні на 1 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Києву та області

За даними синоптикині Наталки Діденко, у Києві літечко дебютує теплим комфортним повітрям, вдень очікується до +25,+26 градусів. Без опадів.

Температура по області:

  • вночі 8 — 13°,
  • вдень 22 — 27°.

Нагадаємо, синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. У Києві температура повітря протягом місяця буде від +19 до +29 градусів тепла. Сильні дощі очікуються у перші три тижні літа. 

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