Погода в Украине сегодня, 1 октября — сборный прогноз от синоптиков

Мужчина пытается удержать зонт, который вырывает ветер. Фото: REUTERS

Сегодня, 1 октября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди в некоторые регионы. Возможны порывы ветра в Киеве и западных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 октября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине ожидается небольшая облачность практически без осадков. Лишь в северных, Винницкой, ночью в западных областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +9-14°C, на побережье морей и в Крыму +15-20°C;

днем на западе и севере +16-21°C, на остальной территории — +22-27°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 1 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

В Киевской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Также местами следует ожидать дождя.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области:

ночью +9-14°C,

днем +16-21°C.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 1 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киеве:

ночью +12-14°C,

днем +20°C.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 1 октября, от Meteoprog

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях и Кропивницком пройдут небольшие дожди. Осадки обусловлены пришедшим в Украину холодным атмосферным фронтом.

Однако сухо и солнечно будет в восточных, южных, Полтавской и Днепропетровской областях.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 1 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха несколько упадет и будет составлять "в зоне деятельности фронта" +16-20°C. На юге, востоке, в части центральных областей — +23-28°C.

Возможен дождь и в Киеве, где температура воздуха будет +18°C. Кроме того, в столице возможны порывы ветра северо-западного направления.

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в октябре 2023 года среднемесячная температура в Украине будет на 2-4 градуса выше нормы. В то же время в этом году украинцам не стоит ждать от осени "бабьего лета" в классическом его понимании.