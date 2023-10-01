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Похолодание с ливнями и шквалами: синоптики предупредили области о непогоде

1 октября 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 1 октября — сборный прогноз от синоптиков
Мужчина пытается удержать зонт, который вырывает ветер. Фото: REUTERS
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 1 октября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди в некоторые регионы. Возможны порывы ветра в Киеве и западных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 октября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине ожидается небольшая облачность практически без осадков. Лишь в северных, Винницкой, ночью в западных областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +9-14°C, на побережье морей и в Крыму +15-20°C;
  • днем на западе и севере +16-21°C, на остальной территории — +22-27°C.
Карта погоды в Украине сегодня, 1 октября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 1 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

В Киевской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Также местами следует ожидать дождя.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области:

  • ночью +9-14°C,
  • днем +16-21°C.
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 1 октября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 1 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью +12-14°C,
  • днем +20°C.
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 1 октября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 1 октября, от Meteoprog

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях и Кропивницком пройдут небольшие дожди. Осадки обусловлены пришедшим в Украину холодным атмосферным фронтом.

Однако сухо и солнечно будет в восточных, южных, Полтавской и Днепропетровской областях.

Карта погоды в Украине сегодня, 1 октября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Украине сегодня, 1 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха несколько упадет и будет составлять "в зоне деятельности фронта" +16-20°C. На юге, востоке, в части центральных областей — +23-28°C.

Возможен дождь и в Киеве, где температура воздуха будет +18°C. Кроме того, в столице возможны порывы ветра северо-западного направления.

Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко сегодня, 1 октября
Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в октябре 2023 года среднемесячная температура в Украине будет на 2-4 градуса выше нормы. В то же время в этом году украинцам не стоит ждать от осени "бабьего лета" в классическом его понимании.

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