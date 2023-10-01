Погода в Украине сегодня, 1 октября — сборный прогноз от синоптиков

Похолодание с ливнями и шквалами: синоптики предупредили области о непогоде
Сегодня, 1 октября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди в некоторые регионы. Возможны порывы ветра в Киеве и западных областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 1 октября
Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине ожидается небольшая облачность практически без осадков. Лишь в северных, Винницкой, ночью в западных областях местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +9-14°C, на побережье морей и в Крыму +15-20°C;
- днем на западе и севере +16-21°C, на остальной территории — +22-27°C.
Погода в Киеве и Киевской области
В Киевской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Также местами следует ожидать дождя.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киевской области:
- ночью +9-14°C,
- днем +16-21°C.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +12-14°C,
- днем +20°C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях и Кропивницком пройдут небольшие дожди. Осадки обусловлены пришедшим в Украину холодным атмосферным фронтом.
Однако сухо и солнечно будет в восточных, южных, Полтавской и Днепропетровской областях.
Температура воздуха несколько упадет и будет составлять "в зоне деятельности фронта" +16-20°C. На юге, востоке, в части центральных областей — +23-28°C.
Возможен дождь и в Киеве, где температура воздуха будет +18°C. Кроме того, в столице возможны порывы ветра северо-западного направления.
Напомним, что в октябре 2023 года среднемесячная температура в Украине будет на 2-4 градуса выше нормы. В то же время в этом году украинцам не стоит ждать от осени "бабьего лета" в классическом его понимании.