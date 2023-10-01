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Похолодання зі зливами та шквалами: синоптики попередили області про негоду

1 жовтня 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 1 жовтня — збірний прогноз від синоптиків
Чоловік намагається втримати парасольку, яку вириває вітер. Фото: REUTERS
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 1 жовтня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі в деякі регіони. Також можливі пориви вітру в Києві та західних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 1 жовтня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, практично без опадів. Лише в північних, Вінницькій, вночі в західних областях місцями невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +9-14°C, на узбережжі морів та в Криму +15-20°C;
  • вдень на заході та півночі +16-21°C, на решті території — +22-27°C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 1 жовтня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 1 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області

Сьогодні в Київській області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Також місцями варто очікувати на дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області:

  • вночі +9-14°C,
  • вдень +16-21°C.
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 1 жовтня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 1 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря в Києві:

  • вночі +12-14°C,
  • вдень +20°C.
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 1 жовтня, від Meteoprog
 Прогноз погоди в Києві сьогодні, 1 жовтня, від Meteoprog

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях та Кропивницькому спостерігатимуться невеликі дощі. Опади зумовлені холодним атмосферним фронтом, що прийшов в Україну.

Однак сухо й сонячно буде у східних, південних, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 1 жовтня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 1 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря дещо впаде і становитиме "в зоні діяльності фронту" +16-20°C. На півдні, сході, в частині центральних областей — +23-28°C.

Також можливий дощ і в Києві, де температура повітря становитиме +18°C. Крім того, в столиці можливі пориви вітру північно-західного напрямку.

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко сьогодні, 1 жовтня
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року середньомісячна температура в Україні буде на 2-4 градуси вищою від норми. Водночас у цьому році українцям не варто чекати від осені "бабиного літа" у класичному його розумінні. 

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