Погода в Україні сьогодні, 1 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Похолодання зі зливами та шквалами: синоптики попередили області про негоду
Сьогодні, 1 жовтня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі в деякі регіони. Також можливі пориви вітру в Києві та західних областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 1 жовтня
Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, практично без опадів. Лише в північних, Вінницькій, вночі в західних областях місцями невеликий дощ.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +9-14°C, на узбережжі морів та в Криму +15-20°C;
- вдень на заході та півночі +16-21°C, на решті території — +22-27°C.
Погода в Києві та Київській області
Сьогодні в Київській області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Також місцями варто очікувати на дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в Київській області:
- вночі +9-14°C,
- вдень +16-21°C.
Температура повітря в Києві:
- вночі +12-14°C,
- вдень +20°C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях та Кропивницькому спостерігатимуться невеликі дощі. Опади зумовлені холодним атмосферним фронтом, що прийшов в Україну.
Однак сухо й сонячно буде у східних, південних, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Температура повітря дещо впаде і становитиме "в зоні діяльності фронту" +16-20°C. На півдні, сході, в частині центральних областей — +23-28°C.
Також можливий дощ і в Києві, де температура повітря становитиме +18°C. Крім того, в столиці можливі пориви вітру північно-західного напрямку.
Нагадаємо, що в жовтні 2023 року середньомісячна температура в Україні буде на 2-4 градуси вищою від норми. Водночас у цьому році українцям не варто чекати від осені "бабиного літа" у класичному його розумінні.