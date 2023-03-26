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Погода капризничает: синоптики рассказали, где ждать непогоды завтра

26 марта 2023 17:42
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Погода в Украине 27 марта - прогноз погоды на завтра.
Местами будет идти дождь с мокрым снегом
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В понедельник, 27 марта, на востоке, Карпатах и на левобережной части в Украине ожидают дожди , местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +9…+17 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Облачно с прояснениями. В восточных областях, ночью на Левобережье и Карпатском регионе небольшой дождь, днем в западных областях умеренные, местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 2-7° тепла, днем 12-17°, в западных областях 4-9° тепла; в Карпатах ночью и днем 0-5 ° тепла.

Дожди и местами снег, но до +17. Синоптики рассказали, где ждать непогоды завтра

Прогноз погоды на 27 марта от Игоря Кибальчича.

В понедельник, 27 марта, на большей части территории Украины еще сохранится господство теплой воздушной массы с юга, поэтому в ночное время столбики термометров покажут +3…+9 °C, днем максимальные значения температуры составят +10…+16 °C, в центральных, южных восточных областях местами +17…+19 °C. Ночью на Левобережье пройдут умеренные дожди, днем в западной части ожидаются умеренные, значительные дожди; сильный дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно южный/юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Также мы писали, что, по словам синоптиков, на следующей неделе в Украину придет средиземноморский циклон, который принесет сильные осадки, ветры и похолодание. Серьезное изменение погоды, характеризующееся зимней непогодой — снегопадами и сильным ветром — ожидается с 28 марта по 3 апреля.

В Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.

 

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