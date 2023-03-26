Погода в Україні 27 березня - прогноз погоди на завтра

Місцями буде дощитиме із мокрим снігом

Завтра, у понеділок, 27 березня, на сході, Карпатах та на лівобережній частині в України очікують дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень буде коливатися в діапазоні +9...+17°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями у східних областях, вночі на Лівобережжі та в Карпатському регіоні невеликий дощ, вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі +2...+7°C, вдень +12...+17°C, в західних областях +4...+9°C; в Карпатах вночі та вдень 0...+5°C.

Прогноз погоди на 27 березня від Ігоря Кібальчича

У понеділок, 27 березня, на більшій частині території України ще збережеться панування теплої повітряної маси з півдня, тож, у нічний час стовпчики термометрів покажуть +3…+9°C, вдень максимальні значення температури становитимуть +10…+16°C, у центральних, південних східних областях подекуди +17…+19°C. Вночі на Лівобережжі пройдуть помірні дощі, вдень у західній частині очікуються помірні, подекуди значні дощі; у Карпатах сильний дощ із мокрим снігом. Вітер переважно південний / південно-західний, 7–12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3–8 м/с.

Також ми писали, що, за словами синоптиків, наступного тижня в Україну прийде середземноморський циклон, який принесе сильні опади, вітри та похолодання. Серйозна зміна погоди, що характеризується зимовою негодою — снігопадами та сильним вітром — очікується із 28 березня по 3 квітня.

Додамо, у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.