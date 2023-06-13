Синоптики рассказали, какой будет погода 13 июня

Мама с ребенком в ботаническом саду в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 13 июня, синоптики прогнозируют все еще облачную погоду, но с прояснениями. Некоторые области окажутся под угрозой опасных гидрологических явлений.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Солнце будет пока обходить Украину, однако синоптики отмечают, что хоть погода ожидается облачной, но с прояснениями.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются во всех областях, кроме восточных и северо-восточных областей. В Закарпатье и Прикарпатье, днем и в южных областях умеренные дожди.

Ветер восточный, северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Погода в Украине на 13 июня. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью 9 — 14°,

на юге страны до 17°,

днем в западных и северных областях 15 — 20°,

на остальной территории 21 — 26°.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что со среды градусы будут набирать обороты в сторону повышения.

В большинстве областей Украины ожидается теплая погода.

Погода по Киеву и области

Киевляне и гости столицы будут без дождя, погода ожидается облачная с прояснениями. А вот жители области могут попасть под кратковременный дождь, поэтому следует прихватить с собой зонт.

Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха по области:

ночью 9 — 14°,

днем 15 — 20 °;

Температура в Киеве:

ночью 11 — 13°,

днем 18 — 20°.

Опасные гидрологические явления

В Гирометцентре говорят, что 12 — 15 июня на Днепр ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, будет сохраняться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов (жилищные, хозяйственные и промышленные объекты):

г. Херсон,

в Каховском,

Херсонском,

Бериславском,

Скадовском районах Херсонской области.

В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в:

Днепропетровской,

Запорожский,

в Херсонской областях.

12 — 15 июня будет сохраняться частичное затопление поймы и пониженных участков приречных территорий на Кременчугском водохранилище в Черкасской области.

Опасны гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупредили о пожарной опасности чрезвычайного уровня в течение 12-15 июня в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях.