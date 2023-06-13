Синоптики рассказали, какой будет погода 13 июня

Погода на 13 июня: в каких областях ждать потепления
Во вторник, 13 июня, синоптики прогнозируют все еще облачную погоду, но с прояснениями. Некоторые области окажутся под угрозой опасных гидрологических явлений.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине
Солнце будет пока обходить Украину, однако синоптики отмечают, что хоть погода ожидается облачной, но с прояснениями.
Кратковременные дожди с грозами ожидаются во всех областях, кроме восточных и северо-восточных областей. В Закарпатье и Прикарпатье, днем и в южных областях умеренные дожди.
Ветер восточный, северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 9 — 14°,
- на юге страны до 17°,
- днем в западных и северных областях 15 — 20°,
- на остальной территории 21 — 26°.
Синоптик Наталья Диденко говорит, что со среды градусы будут набирать обороты в сторону повышения.
В большинстве областей Украины ожидается теплая погода.
Погода по Киеву и области
Киевляне и гости столицы будут без дождя, погода ожидается облачная с прояснениями. А вот жители области могут попасть под кратковременный дождь, поэтому следует прихватить с собой зонт.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха по области:
- ночью 9 — 14°,
- днем 15 — 20 °;
Температура в Киеве:
- ночью 11 — 13°,
- днем 18 — 20°.
Опасные гидрологические явления
В Гирометцентре говорят, что 12 — 15 июня на Днепр ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, будет сохраняться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов (жилищные, хозяйственные и промышленные объекты):
- г. Херсон,
- в Каховском,
- Херсонском,
- Бериславском,
- Скадовском районах Херсонской области.
В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в:
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- в Херсонской областях.
12 — 15 июня будет сохраняться частичное затопление поймы и пониженных участков приречных территорий на Кременчугском водохранилище в Черкасской области.
Напомним, синоптики предупредили о пожарной опасности чрезвычайного уровня в течение 12-15 июня в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях.