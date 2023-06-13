Синоптики розказали, якою буде погода 13 червня

Погода на 13 червня: в яких областях чекати на потепління
У вівторок, 13 червня, синоптики прогнозують все ще хмарну погоду, але з проясненнями. Деякі області опиняються під загрозою небезпечних гідрологічних явищ.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні
Сонце поки оминатиме Україну, однак синоптики зазначають, що хоч погода очікується хмарною, але з проясненням.
Короткочасні дощі з грозами очікуються в усіх областях, окрім східних та північно-східних областей. На Закарпатті та Прикарпатті, вдень і в південних областях помірні дощі.
Вітер східний, північно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 9 — 14°,
- на півдні країни до 17°,
- вдень в західних та північних областях 15 — 20°,
- на решті території 21 — 26°.
Синоптикиня Наталка Діденко каже, що з середи градуси набиратимуть обертів у бік підвищення.
У більшості областей України очікується протягом тижня тепла погода.
Погода по Києву та області
Кияни та гості столиці будуть без дощу, погода очікується хмарна з проясненням. А от жителі області можуть потрапити під короткочасний дощ, тому варто прихопити із собою парасольку.
Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря по області:
- вночі 9 — 14°,
- вдень 15 — 20°;
Температура у Києві:
- вночі 11 — 13°,
- вдень 18 — 20°.
Небезпечні гідрологічні явища
У Гірометцентрі кажуть, що 12 — 15 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти):
- м. Херсон,
- у Каховському,
- Херсонському,
- Бериславському,
- Скадовському районах Херсонської області.
Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у:
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Херсонській областях.
12 — 15 червня утримуватиметься часткове затоплення заплави та понижених ділянок прирічкових територій на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області.
Нагадаємо, синоптики попередили про пожежну небезпеку надзвичайного рівня протягом 12-15 червня у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях.