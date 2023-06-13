Синоптики розказали, якою буде погода 13 червня

Мама з дитиною у ботанічному саду у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 13 червня, синоптики прогнозують все ще хмарну погоду, але з проясненнями. Деякі області опиняються під загрозою небезпечних гідрологічних явищ.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Сонце поки оминатиме Україну, однак синоптики зазначають, що хоч погода очікується хмарною, але з проясненням.

Короткочасні дощі з грозами очікуються в усіх областях, окрім східних та північно-східних областей. На Закарпатті та Прикарпатті, вдень і в південних областях помірні дощі.

Вітер східний, північно-східний, 5 — 10 м/с.

Погода в Україні на 13 червня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі 9 — 14°,

на півдні країни до 17°,

вдень в західних та північних областях 15 — 20°,

на решті території 21 — 26°.

Синоптикиня Наталка Діденко каже, що з середи градуси набиратимуть обертів у бік підвищення.

У більшості областей України очікується протягом тижня тепла погода.

Погода по Києву та області

Кияни та гості столиці будуть без дощу, погода очікується хмарна з проясненням. А от жителі області можуть потрапити під короткочасний дощ, тому варто прихопити із собою парасольку.

Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря по області:

вночі 9 — 14°,

вдень 15 — 20°;

Температура у Києві:

вночі 11 — 13°,

вдень 18 — 20°.

Небезпечні гідрологічні явища

У Гірометцентрі кажуть, що 12 — 15 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти):

м. Херсон,

у Каховському,

Херсонському,

Бериславському,

Скадовському районах Херсонської області.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у:

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській областях.

12 — 15 червня утримуватиметься часткове затоплення заплави та понижених ділянок прирічкових територій на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області.

Небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попередили про пожежну небезпеку надзвичайного рівня протягом 12-15 червня у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях.