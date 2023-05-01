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Разбрасывал автомобили и вырывал деревья: в США пронесся мощный торнадо

1 мая 2023 00:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Разбрасывал автомобили и вырывал деревья: в США пронесся мощный торнадо
Последствия непогоды в США. Фото: Associated Press
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На американский штат Флорида обрушился сильнейший торнадо. Стихийная беда привела к сильным разрушениям и коллапсу на автомобильных дорогах.

Об этом сообщает издание New York Post. Кадры, где бушует стихия, жители штата также публиковали в социальных сетях.

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Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что торнадо повлекло за собой серьезные разрушения в Палм-Бич-Гарденс.

В результате торнадо часть жителей штата осталась без света, повреждены дома, автомобили перевернуто, а часть дорог перекрыта сваленными деревьями.

Центр прогнозирования штормов NOAA поместил около 12 миллионов человек во Флориде и на юге Джорджии в группу риска второго уровня в связи с ухудшением погоды.

Заметим, 19 апреля в нескольких штатах США также пронесся мощный торнадо, приведший ко многим разрушениям и даже человеческим жертвам. Стихийное бедствие коснулось штатов Небраска, Миссури, Техас, Оклахома и Айова.

Напомним, на 1 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Временами ожидаются дожди. Эксперты сообщают о снеголавинной опасности на западе Украины.

Также мы писали, что влияние непогоды на возможность украинского контрнаступления сильно преувеличивается российской прессой. Это очередная информационная операция против Украины. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

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