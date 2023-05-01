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Перекидав автівки та виривав дерева: у США пронісся потужний торнадо

1 травня 2023 00:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Перекидав автівки та виривав дерева: у США пронісся потужний торнадо
Наслідки негоди у США. Фото: Associated Press
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На американський штат Флорида обрушився сильний торнадо. Стихійне лихо призвело до сильних руйнувань та колапсу на автомобільних дорогах.

Про це повідомляє видання New York Post. Кадри, де вирує стихія, мешканці штату також публікували у соціальних мережах.

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 Національна метеорологічна служба США підтвердила, що торнадо спричинив серйозні руйнування в Палм-Біч-Гарденс.

В результаті торнадо частина жителів штату залишилася без світла, пошкоджено будинки, автомобілі перевернуто, а частину доріг перекрито поваленими деревами.

Центр прогнозування штормів NOAA помістив близько 12 мільйонів людей у Флориді та на півдні Джорджії до групи ризику другого рівня у зв'язку з погіршенням погоди.

Зауважимо,19 квітня в кількох штатах США також пронісся потужний торнадо, який призвів до багатьох руйнувань і навіть людських жертв. Стихійне лихо торкнулося штатів Небраска, Міссурі, Техас, Оклахома та Айова.

Нагадаємо, на 1 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Подекуди очікуються дощі. Експерти повідомляють про сніголавинну небезпеку на заході України.

Також ми писали, що вплив негоди на можливість українського контрнаступу сильно перебільшується російською пресою. Це чергова інформаційна операція проти України. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

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