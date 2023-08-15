Прогноз погоды в Украине сегодня 15 августа: в каких областях будет очень жарко

Адская жара нарастает: синоптики рассказали, где сегодня припечет наиболее
Сегодня, 15 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность во всех регионах Украины. Дождей не ожидается, в областях будет сильная жара.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 15 августа.
Прогноз погоды в Украине 15 августа
Днем во всех областях будет небольшая облачность, без осадков.
Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +14-19°С, в южной части до +23°С;
- днем +28-33°С;
- в Карпатах ночью +9-14°С, днем +22-27°С.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киеве и области будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +14-19°С, днем +28-33°С;
- в Киеве ночью +17-19°С, днем +31-33°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине осадков не ожидается.
Температура воздуха:
- днем +29-33°С,
- на северо-востоке, местами в Прикарпатье и побережье +27-29°С.
В Киеве сухо и жарко +30-32°С.
Также Диденко прогнозирует, что в дальнейшем в Украине "жара и солнце будут доминировать".
"В ближайшее время погоду практически всей Украины будет определять антициклон с вездесущей сухой и жаркой погодой", — говорится в сообщении синоптика.
Напомним, что Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности. Так, 15-17 августа объявляют чрезвычайный уровень.