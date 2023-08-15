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Адская жара нарастает: синоптики рассказали, где сегодня припечет наиболее

15 августа 2023 05:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине сегодня 15 августа: в каких областях будет очень жарко
Мужчина обливается водой из-за сильной жары. Фото: pexels.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 15 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность во всех регионах Украины. Дождей не ожидается, в областях будет сильная жара.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 15 августа.

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Прогноз погоды в Украине 15 августа

Днем во всех областях будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +14-19°С, в южной части до +23°С;
  • днем +28-33°С;
  • в Карпатах ночью +9-14°С, днем +22-27°С.
Прогноз погоды в Украине 15 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киеве и области будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +14-19°С, днем +28-33°С;
  • в Киеве ночью +17-19°С, днем +31-33°С.
Погода в Киеве 15 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине осадков не ожидается.

Температура воздуха:

  • днем +29-33°С,
  • на северо-востоке, местами в Прикарпатье и побережье +27-29°С.

В Киеве сухо и жарко +30-32°С.

Также Диденко прогнозирует, что в дальнейшем в Украине "жара и солнце будут доминировать".

"В ближайшее время погоду практически всей Украины будет определять антициклон с вездесущей сухой и жаркой погодой", — говорится в сообщении синоптика.

Источник: facebook.com/tala.didenko
Погода в Украине 15 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, что Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности. Так, 15-17 августа объявляют чрезвычайный уровень.

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