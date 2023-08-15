Прогноз погоди в Україні сьогодні 15 серпня: в яких областях буде найспекотніше

Пекельна спека наростає: синоптики розповіли, де сьогодні припече найсильніше
Сьогодні, 15 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність у всіх регіонах України. Дощів не очікується, в областях пануватиме сильна спека.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 15 серпня.
Прогноз погоди в Україні 15 серпня
Сьогодні в усіх областях буде невелика хмарність, без опадів.
Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі +14-19°С, у південній частині до +23°С;
- вдень +28-33°С;
- в Карпатах вночі +9-14°С, вдень +22-27°С.
Погода в Київській області
Сьогодні в Києві та області буде мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +14-19°С, вдень +28-33°С;
- у Києві вночі +17-19°С, вдень +31-33°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні в Україні опадів не очікується.
Температура повітря:
- вдень +29-33°С,
- на північному сході, місцями на Прикарпатті та узбережжі +27-29°С.
У Києві сухо та спекотно, +30-32°С.
Також Діденко прогнозує, що надалі в Україні "спека й сонце домінуватимуть".
"Найближчим часом погоду практично всієї України визначатиме антициклон із всюдисущою сухою та гарячою погодою", — йдеться в повідомленні синоптикині.
Нагадаємо, що Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку. Так, 15-17 серпня оголошують надзвичайний рівень.