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Пекельна спека наростає: синоптики розповіли, де сьогодні припече найсильніше

15 серпня 2023 05:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні сьогодні 15 серпня: в яких областях буде найспекотніше
Чоловік обливається водою через сильну спеку. Фото: pexels.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 15 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність у всіх регіонах України. Дощів не очікується, в областях пануватиме сильна спека. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 15 серпня.

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Прогноз погоди в Україні 15 серпня

Сьогодні в усіх областях буде невелика хмарність, без опадів.

Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +14-19°С, у південній частині до +23°С;
  • вдень +28-33°С;
  • в Карпатах вночі +9-14°С, вдень +22-27°С.
Прогноз погоди в Україні 15 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Києві та області буде мінлива хмарність. Без опадів. 

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +14-19°С, вдень +28-33°С;
  • у Києві вночі +17-19°С, вдень +31-33°С.
Погода в Києві 15 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні в Україні опадів не очікується.

Температура повітря:

  • вдень +29-33°С,
  • на північному сході, місцями на Прикарпатті та узбережжі +27-29°С.

У Києві сухо та спекотно, +30-32°С.

Також Діденко прогнозує, що надалі в Україні "спека й сонце домінуватимуть".

"Найближчим часом погоду практично всієї України визначатиме антициклон із всюдисущою сухою та гарячою погодою", — йдеться в повідомленні синоптикині.

Джерело: facebook.com/tala.didenko
Погода в Україні 15 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку. Так, 15-17 серпня оголошують надзвичайний рівень.

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