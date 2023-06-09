Зонты не прячьте: какие области в пятницу накроют дожди

Люди под зонтиками. Фото: Google

9 июня по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях осадки и порывы ветра.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Прогноз погоды по Украине

Синоптики рассказали, что в западных, днем местами и северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Карпатах и Закарпатье днем будет сильный дождь. На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер преимущественно восточный, 5 — 10 м/с, в юго-восточной части днем иногда порывы 15 — 20 м/с.

Температура воздуха:

ночью будет +12 — 17°,

днем +24 — 29°,

на западе страны и в Крыму +21 — 26°,

в Карпатах ночью +8 — 13 °, днем +13 — 18 °.

Погода в Украине 9 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киеву и области

По информации синоптика Натальи Диденко, в Киеве есть вероятность небольшого дождя, однако не без прояснений. Теплая, даже очень теплая погода восстановится до +28 градусов.

Похолодает в воскресенье-понедельник.

Ветер восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью +15 — 17°,

днем +27 — 29°.

Температура по области:

ночью +12 — 17°,

днем +24 — 29°.

Прогноз погоды по Украине. Фото: Facebook/Наталья Диденко

Опасные гидрологические явления

В Гидрометцентре сообщают, что 9 июня на р. Днепр ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, будет содержаться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов (жилищные, хозяйственные и промышленные объекты):

г. Херсон,

в Каховском,

Херсонском,

Бериславском,

Скадовском районах Херсонской области.

Также в результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов:

в Днепропетровской,

Запорожский,

в Херсонской областях.

Опасны гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность по Украине

Синоптики сообщают, что в Украине кроме Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза 9 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, медики рассказали, как можно пережить изменение погодных условий, из-за которых человек очень страдает различными заболеваниями. По словам кардиологов, существует несколько способов, которые помогут справиться со скачками атмосферного давления за окном. Медики советуют исключить стресс из своей жизни, ведь нервные ситуации очень влияют на систему сердца и сосудов. Дело в том, что из-за переживаний у людей возникает выброс адреналина, из-за которого повышается АД.