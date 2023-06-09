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Парасолі не ховайте: які області у п'ятницю накриють дощі

9 червня 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Парасолі не ховайте: які області у п'ятницю накриють дощі
Люди під парасолями. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

9 червня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть опади та пориви вітру.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоди по Україні

Синоптики розповіли, що у західних, вдень місцями і в північних областях очікуються короткочасні дощі та грози. У Карпатах та на Закарпатті вдень буде значний дощ. На решті території України опадів не передбачається.

Вітер переважно східний, 5 — 10 м/с, у південно-східній частині вдень подекуди пориви 15 — 20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі буде +12 — 17°,
  • вдень +24 — 29°,
  • на заході країни та в Криму +21 — 26°,
  • в Карпатах вночі +8 — 13°, вдень +13 — 18°.
Погода в Україні 9 червня. Фото: Укргідрометцентр 

Погода по Києву та області

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, у Києві є ймовірність невеликого дощу, проте не без прояснень. Тепла, навіть дуже тепла погода, відновиться, до +28 градусів.

Похолоднішає у неділю-понеділок.

Вітер східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря у Києві:

  • вночі +15 — 17°,
  • вдень +27 — 29°.

Температура по області:

  • вночі +12 — 17°,
  • вдень +24 — 29°.
Прогноз погоди по Україні. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Небезпечні гідрологічні явища

У Гідрометцентрі повідомляють, що 9 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти):

  • м. Херсон,
  • у Каховському,
  • Херсонському,
  • Бериславському,
  • Скадовському районах Херсонської області.

Також внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи  водозаборів: 

  • у  Дніпропетровській,
  •  Запорізькій,
  •  Херсонській областях.  
Небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр 

Пожежна небезпека по Україні

Синоптики повідомляють, що в Україні, крім Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Луганської, Донецької, Запорізької областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека 9 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, медики розповіли, як можна пережити зміну погодних умов, через які людина дуже страждає від різних захворювань. За словами кардіологів, існує декілька способів, які допоможуть впоратися зі скачками атмосферного тиску за вікном. Медики радять виключити стрес зі свого життя, адже нервові ситуації дуже погано впливають на системі серця та судин. Річ у тому, що через переживання в людей виникає викид адреналіну, через який підвищується артеріальний тиск.

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