Зонты не прячем: синоптики предупреждают о сильных осадках сегодня
Сегодня, 27 июля, на значительной части Украины ожидаются осадки. Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 27 июля
В Украине ожидается облачная погода. Также на всей территории нашей страны, кроме юго-востока, ожидаются дожди, грозы, местами шквалы 15 — 20 м/с.
Также сообщается, что значительные дожди ожидаются в:
- Одесской,
- Николаевской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Киевской,
- Черниговская область.
Ветер преимущественно юго-восточный (в западных и северных областях — северо-западный), 7 — 12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- в западных областях ночью 10 — 15°C, днем 14 — 19°C;
- в восточных и юго-восточных областях ночью 20 — 25°C, днем 31 — 36°C;
- на остальной территории ночью 15 — 20°C, днем 21 — 26°C.
Погода в Киеве и Киевской области 27 июля
По данным синоптиков, в столице 27 июля ожидается облачная погода.
Ночью и утром сильный, днем умеренный дождь, гроза.
Ветер северо-западный 7 — 12 м/с, местами шквалы 15 — 20 м/с.
"В Киеве день ожидается с дождем, грозой, комфортной температурой воздуха около +23 градусов и порывистым ветром", — написала синоптик Наталья Диденко.
Температура по области:
- ночью 14 — 19°,
- днем 20 — 25°.
Температура по Киеву:
- ночью 16 — 18°,
- днем 20 — 22°.
Опасные метеорологические явления
Синоптики предупреждают, что 27 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы местами шквалы 15 — 20 м/с.
В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и в большинстве западных областей сильный дождь.
Напомним, в выходные атмосфера подарит Украине много солнца и приятного тепла, только в западных областях задержится влажная погода.
Также ранее мы писали, что в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.