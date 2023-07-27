Зонты не прячем: синоптики предупреждают о сильных осадках сегодня

Мужчина и женщина прячутся от дождя под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 июля, на значительной части Украины ожидаются осадки. Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 27 июля

В Украине ожидается облачная погода. Также на всей территории нашей страны, кроме юго-востока, ожидаются дожди, грозы, местами шквалы 15 — 20 м/с.

Также сообщается, что значительные дожди ожидаются в:

Одесской,

Николаевской,

Кировоградской,

Черкасской,

Киевской,

Черниговская область.

Прогноз погоды в Украине на 27 июля. Фото: Наталья Диденко

Ветер преимущественно юго-восточный (в западных и северных областях — северо-западный), 7 — 12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях ночью 10 — 15°C, днем 14 — 19°C;

в восточных и юго-восточных областях ночью 20 — 25°C, днем 31 — 36°C;

на остальной территории ночью 15 — 20°C, днем 21 — 26°C.

Погода в Украине 27 июля. Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве и Киевской области 27 июля

По данным синоптиков, в столице 27 июля ожидается облачная погода.

Ночью и утром сильный, днем умеренный дождь, гроза.

Ветер северо-западный 7 — 12 м/с, местами шквалы 15 — 20 м/с.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

"В Киеве день ожидается с дождем, грозой, комфортной температурой воздуха около +23 градусов и порывистым ветром", — написала синоптик Наталья Диденко.

Температура по области:

ночью 14 — 19°,

днем 20 — 25°.

Температура по Киеву:

ночью 16 — 18°,

днем 20 — 22°.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Опасные метеорологические явления

Синоптики предупреждают, что 27 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы местами шквалы 15 — 20 м/с.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и в большинстве западных областей сильный дождь.

Опасные метеорологические явления на Украине 27 июля. Фото: meteo.gov.ua

Напомним, в выходные атмосфера подарит Украине много солнца и приятного тепла, только в западных областях задержится влажная погода.

Также ранее мы писали, что в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.