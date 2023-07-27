Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Зонты не прячем: синоптики предупреждают о сильных осадках сегодня arrow

Зонты не прячем: синоптики предупреждают о сильных осадках сегодня

27 июля 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Зонты не прячем: синоптики предупреждают о сильных осадках сегодня
Мужчина и женщина прячутся от дождя под зонтиками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 27 июля, на значительной части Украины ожидаются осадки. Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 27 июля

В Украине ожидается облачная погода. Также на всей территории нашей страны, кроме юго-востока, ожидаются дожди, грозы, местами шквалы 15 — 20 м/с.

Также сообщается, что значительные дожди ожидаются в:

  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской,
  • Киевской,
  • Черниговская область.
Прогноз погоды в Украине на 27 июля. Фото: Наталья Диденко

Ветер преимущественно юго-восточный (в западных и северных областях — северо-западный), 7 — 12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в западных областях ночью 10 — 15°C, днем 14 — 19°C;
  • в восточных и юго-восточных областях ночью 20 — 25°C, днем 31 — 36°C;
  • на остальной территории ночью 15 — 20°C, днем 21 — 26°C.
Погода в Украине 27 июля. Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве и Киевской области 27 июля

По данным синоптиков, в столице 27 июля ожидается облачная погода.

Ночью и утром сильный, днем умеренный дождь, гроза.

Ветер северо-западный 7 — 12 м/с, местами шквалы 15 — 20 м/с.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

"В Киеве день ожидается с дождем, грозой, комфортной температурой воздуха около +23 градусов и порывистым ветром", — написала синоптик Наталья Диденко.

Температура по области:

  • ночью 14 — 19°,
  • днем 20 — 25°.

Температура по Киеву:

  • ночью 16 — 18°,
  • днем 20 — 22°.
Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Опасные метеорологические явления

Синоптики предупреждают, что 27 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы местами шквалы 15 — 20 м/с.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и в большинстве западных областей сильный дождь.

Опасные метеорологические явления на Украине 27 июля. Фото: meteo.gov.ua

Напомним, в выходные атмосфера подарит Украине много солнца и приятного тепла, только в западных областях задержится влажная погода.

Также ранее мы писали, что в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз