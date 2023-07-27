Парасолі не ховаємо: синоптики попереджають про сильні опади сьогодні

Чоовік та жінка ховаються від дощу під парасолями. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 липня, на значній частині України очікуються опади. Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 27 липня

Сьоголні в Україні очікується хмарна погода. Також на всій території нашої країни, крім південного сходу, очікуються дощі, грози, місцями шквали 15 — 20 м/с.

Також повідомляється, що значні дощі очікуються в:

Одеській,

Миколаївській,

Кіровоградській,

Черкаській,

Київській,

Чернігівській областях.

Прогноз погоди в Україні на 27 липня. Фото: Наталка Діденко

Вітер переважно південно-східний (в західних та північних областях — північно-західний), 7 — 12 м/с.

Температура повітря становитиме:

в західних областях вночі 10-15°C, вдень 14 — 19°C;

у східних та південно-східних областях вночі 20 — 25°C, вдень 31-36°C;

на решті території вночі 15-20°C, вдень 21 — 26°C.

Погода в Україні 27 липня. Фото: meteo.gov.ua

Погода у Києві та Київській області 27 липня

За даними синоптиків, у столиці 27 липня очікується хмарна погода.

Вночі та вранці значний, вдень помірний дощ, гроза.

Вітер північно-західний 7 — 12 м/с, подекуди шквали 15 — 20 м/с.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

"У Києві день очікується із дощем, грозою, комфортною температурою повітря близько +23 градусів та рвучким вітром", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Температура по області:

вночі 14 — 19°,

вдень 20 — 25°.

Температура по Києву:

вночі 16 — 18°,

вдень 20 — 22°.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають, що 27 липня в Україні, крім південного сходу, грози, місцями шквали 15 — 20 м/с.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей значні дощ; І рівень небезпеки.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 27 липня. Фото: meteo.gov.ua

Нагадаємо, вихідними атмосфера подарує Україні багато сонця та приємного тепла, лише в західних областях затримається волога погода.

Також раніше ми писали, що протягом липня екстремально висока температура спричинила хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.