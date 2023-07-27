Парасолі не ховаємо: синоптики попереджають про сильні опади сьогодні
Сьогодні, 27 липня, на значній частині України очікуються опади. Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 27 липня
Сьоголні в Україні очікується хмарна погода. Також на всій території нашої країни, крім південного сходу, очікуються дощі, грози, місцями шквали 15 — 20 м/с.
Також повідомляється, що значні дощі очікуються в:
- Одеській,
- Миколаївській,
- Кіровоградській,
- Черкаській,
- Київській,
- Чернігівській областях.
Вітер переважно південно-східний (в західних та північних областях — північно-західний), 7 — 12 м/с.
Температура повітря становитиме:
- в західних областях вночі 10-15°C, вдень 14 — 19°C;
- у східних та південно-східних областях вночі 20 — 25°C, вдень 31-36°C;
- на решті території вночі 15-20°C, вдень 21 — 26°C.
Погода у Києві та Київській області 27 липня
За даними синоптиків, у столиці 27 липня очікується хмарна погода.
Вночі та вранці значний, вдень помірний дощ, гроза.
Вітер північно-західний 7 — 12 м/с, подекуди шквали 15 — 20 м/с.
"У Києві день очікується із дощем, грозою, комфортною температурою повітря близько +23 градусів та рвучким вітром", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура по області:
- вночі 14 — 19°,
- вдень 20 — 25°.
Температура по Києву:
- вночі 16 — 18°,
- вдень 20 — 22°.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попереджають, що 27 липня в Україні, крім південного сходу, грози, місцями шквали 15 — 20 м/с.
В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей значні дощ; І рівень небезпеки.
Нагадаємо, вихідними атмосфера подарує Україні багато сонця та приємного тепла, лише в західних областях затримається волога погода.
Також раніше ми писали, що протягом липня екстремально висока температура спричинила хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.