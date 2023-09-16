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Зонты можно отложить: синоптики порадовали прогнозом погоды на завтра

16 сентября 2023 20:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Зонты можно отложить: синоптики порадовали прогнозом погоды на завтра
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 17 сентября, в Украине будет преобладать солнечная и умеренно теплая погода без осадков. В некоторых областях ночью и утром возможен туман.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 17 сентября

Следовательно, в воскресенье погода в Украине будет такой:

  • Западные области — возможна переменная облачность, но без осадков. В ночное и утреннее время местами прогнозируют туманы. Температура воздуха ночью +7+12°С, днем +19+24°С.
  • Северные области — малооблачно и без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +7+12°С, днем +19+24°С.
  • Центральные области — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+13°С, днем +19+24°С.
  • Южные области и Крым — ночью возможен кратковременный дождь, без осадков. Температура воздуха ночью +11+16°С, днем +20+25°С.
  • Восточные области — без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +19+24°С.

Погода в Киеве и области 17 сентября

Завтра в столице весь день будет солнечно и тепло. Осадков не предполагается.

Ветер юго-восточный, 1-3 м/с.

Температура воздуха ночью +13+14°С, днем столбики термометров поднимутся до +24°С.

Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.

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