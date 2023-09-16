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Парасолі можна відкласти: синоптики потішили прогнозом погоди на завтра

16 вересня 2023 20:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Парасолі можна відкласти: синоптики потішили прогнозом погоди на завтра
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 17 вересня, в Україні переважатиме сонячна та помірно тепла погода без опадів. У деяких областях вночі та вранці можливий туман. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 17 вересня

Відтак, у неділю погода в Україні буде така:

  • Західні області — можлива мінлива хмарність, але без опадів. У нічний та ранковий час місцями прогнозують тумани. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +19+24°С.
  • Північні області — малохмарно та без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +19+24°С. 
  • Центральні області — мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +8+13°С, вдень +19+24°С. 
  • Південні області та Крим — вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура повітря вночі +11+16°С, вдень +20+25°С. 
  • Східні області — без істотних опадів. Температура повітря вночі +5+10°С, вдень +19+24°С. 

Погода у Києві та області 17 вересня 

Завтра у столиці весь день буде сонячно та тепло. Опадів не передбачається. 

Вітер південно-східний, 1-3 м/с.

Температура повітря вночі +13+14°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24°С. 

Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря. 

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