Парасолі можна відкласти: синоптики потішили прогнозом погоди на завтра

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 17 вересня, в Україні переважатиме сонячна та помірно тепла погода без опадів. У деяких областях вночі та вранці можливий туман.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Відтак, у неділю погода в Україні буде така:

Західні області — можлива мінлива хмарність, але без опадів. У нічний та ранковий час місцями прогнозують тумани. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +19+24°С.

Північні області — малохмарно та без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +19+24°С.

Центральні області — мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +8+13°С, вдень +19+24°С.

Південні області та Крим — вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура повітря вночі +11+16°С, вдень +20+25°С.

Східні області — без істотних опадів. Температура повітря вночі +5+10°С, вдень +19+24°С.

Погода у Києві та області 17 вересня

Завтра у столиці весь день буде сонячно та тепло. Опадів не передбачається.

Вітер південно-східний, 1-3 м/с.

Температура повітря вночі +13+14°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24°С.

Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.