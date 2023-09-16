Парасолі можна відкласти: синоптики потішили прогнозом погоди на завтра
16 вересня 2023 20:45
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE
У неділю, 17 вересня, в Україні переважатиме сонячна та помірно тепла погода без опадів. У деяких областях вночі та вранці можливий туман.
Про це повідомляє Meteoprog.
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Відтак, у неділю погода в Україні буде така:
- Західні області — можлива мінлива хмарність, але без опадів. У нічний та ранковий час місцями прогнозують тумани. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +19+24°С.
- Північні області — малохмарно та без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +19+24°С.
- Центральні області — мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +8+13°С, вдень +19+24°С.
- Південні області та Крим — вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура повітря вночі +11+16°С, вдень +20+25°С.
- Східні області — без істотних опадів. Температура повітря вночі +5+10°С, вдень +19+24°С.
Погода у Києві та області 17 вересня
Завтра у столиці весь день буде сонячно та тепло. Опадів не передбачається.
Вітер південно-східний, 1-3 м/с.
Температура повітря вночі +13+14°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24°С.
Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.