Погода в Україні на четвер, 29 червня

Зонты прятать не стоит: каким областям сегодня будут досаждать дожди
Сегодня, 29 июня, в Украине будет теплая погода. Однако почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 29 июня
В Укргидрометцентре говорят, что 29 июня практически по всей Украине будут кратковременные дожди, местами грозы.
Температура ночью:
- 11 — 16°,
- на побережье морей до 20°,
- в Карпатах ночью 4 — 9°, днем 11 — 16°.
Температура воздуха днем поднимется до +20+26°С.
"Температура воздуха будет почти идеальной сезонной", — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.
Кратковременные дожди с грозами ожидаются по всем регионам страны, кроме:
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- северных областей.
Прогноз погоды в Киеве и области
Синоптики прогнозируют, что в Киеве и области 29 июня будет облачно с прояснениями, кратковременными дождями, местами грозы.
Ветер западный: 7 — 12 м/с.
Температура:
- ночью 11 — 16°,
- днем 18 — 23°.
Пожарная опасность по Украине
Сообщается, что 29 — 30 июня в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, Землю накрыла мощная магнитная буря. Магнитная буря продлится с 28 по 30 июня. Сила геоударов будет находиться у отметки 3 балла. Она может сказаться на самочувствии и здоровье украинцев.