Погода в Україні на четвер, 29 червня

Мальчик играет в дождливую погоду. Фото: Google

Сегодня, 29 июня, в Украине будет теплая погода. Однако почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 29 июня

В Укргидрометцентре говорят, что 29 июня практически по всей Украине будут кратковременные дожди, местами грозы.

Температура ночью:

11 — 16°,

на побережье морей до 20°,

в Карпатах ночью 4 — 9°, днем ​​11 — 16°.

Температура воздуха днем ​​поднимется до +20+26°С.

"Температура воздуха будет почти идеальной сезонной", — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 29 июня. Фото: Укргидрометцентр

Кратковременные дожди с грозами ожидаются по всем регионам страны, кроме:

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

северных областей.

Действие циклона в мире. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Прогноз погоды в Киеве и области

Синоптики прогнозируют, что в Киеве и области 29 июня будет облачно с прояснениями, кратковременными дождями, местами грозы.

Ветер западный: 7 — 12 м/с.

Температура:

ночью 11 — 16°,

днем 18 — 23°.

Прогноз погоды на 29 июня. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Пожарная опасность по Украине

Сообщается, что 29 — 30 июня в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожароопасность по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Землю накрыла мощная магнитная буря. Магнитная буря продлится с 28 по 30 июня. Сила геоударов будет находиться у отметки 3 балла. Она может сказаться на самочувствии и здоровье украинцев.