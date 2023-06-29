Погода в Україні на четвер, 29 червня

Хлопчик грається у дощову погоду. Фото: Google

Сьогодні, 29 червня, в Україні буде тепла погода. Однак, майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 29 червня

В Укргідрометцентрі кажуть, що 29 червня практично по всій Україні будуть короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі:

11 — 16°,

на узбережжі морів до 20°,

у Карпатах вночі 4 — 9°, вдень 11 — 16°.

Температура повітря вдень підніметься до +20 +26°С.

"Температура повітря буде майже ідеальною сезонною", — зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Короткочасні дощі з грозами очікуються у всіх регіонах країни, окрім:

Одеської,

Миколаївської,

Херсонської,

північних областей.

Дія циклону у світі. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Прогноз погоди у Києві та області

Синоптики прогнозують, що у Києві та області 29 червня буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний​​​​​: 7 — 12 м/с.

Температура:

вночі 11 — 16°,

вдень 18 — 23°.

Прогноз погоди на 29 червня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Пожежна небезпека по Україні

Повідомляється, що протягом 29 — 30 червня у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря. Магнітна буря триватиме з 28 до 30 червня. Сила геоударів перебуватиме біля позначки 3 бали. Вона може позначитися на самопочутті та здоров'ї українців.