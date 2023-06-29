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Парасолі ховати не варто: яким областям сьогодні докучатимуть дощі

29 червня 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на четвер, 29 червня
Хлопчик грається у дощову погоду. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 29 червня, в Україні буде тепла погода. Однак, майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 29 червня

В Укргідрометцентрі кажуть, що 29 червня практично по всій Україні будуть короткочасні дощі, місцями грози. 

Температура вночі:

  • 11 — 16°,
  • на узбережжі морів до 20°,
  • у Карпатах вночі 4 — 9°, вдень 11 — 16°.

Температура повітря вдень підніметься до +20 +26°С. 

"Температура повітря буде майже ідеальною сезонною", — зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко. 

Погода в Україні 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Короткочасні дощі з грозами очікуються у всіх регіонах країни, окрім:

  • Одеської,
  • Миколаївської,
  • Херсонської,
  • північних областей. 
Дія циклону у світі. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Прогноз погоди у Києві та області

Синоптики прогнозують, що у Києві та області 29 червня буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний​​​​​: 7 — 12 м/с.

Температура:

  • вночі 11 — 16°,
  • вдень 18 — 23°.
Прогноз погоди на 29 червня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Пожежна небезпека по Україні

Повідомляється, що протягом 29 — 30 червня у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря. Магнітна буря триватиме з 28 до 30 червня. Сила геоударів перебуватиме біля позначки 3 бали. Вона може позначитися на самопочутті та здоров'ї українців. 

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