Погода в Україні на четвер, 29 червня

Парасолі ховати не варто: яким областям сьогодні докучатимуть дощі
Сьогодні, 29 червня, в Україні буде тепла погода. Однак, майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 29 червня
В Укргідрометцентрі кажуть, що 29 червня практично по всій Україні будуть короткочасні дощі, місцями грози.
Температура вночі:
- 11 — 16°,
- на узбережжі морів до 20°,
- у Карпатах вночі 4 — 9°, вдень 11 — 16°.
Температура повітря вдень підніметься до +20 +26°С.
"Температура повітря буде майже ідеальною сезонною", — зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко.
Короткочасні дощі з грозами очікуються у всіх регіонах країни, окрім:
- Одеської,
- Миколаївської,
- Херсонської,
- північних областей.
Прогноз погоди у Києві та області
Синоптики прогнозують, що у Києві та області 29 червня буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер західний: 7 — 12 м/с.
Температура:
- вночі 11 — 16°,
- вдень 18 — 23°.
Пожежна небезпека по Україні
Повідомляється, що протягом 29 — 30 червня у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря. Магнітна буря триватиме з 28 до 30 червня. Сила геоударів перебуватиме біля позначки 3 бали. Вона може позначитися на самопочутті та здоров'ї українців.