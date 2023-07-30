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Последний день июля будет не летним: народный синоптик спрогнозировал погоду на завтра

30 июля 2023 21:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 31 июля
Дождь в Киеве. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 31 июля, в Украине ожидается комфортная свежая погода. В большинстве областей возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 31 июля

По словам Диденко, 31 июля на западе, севере, в центре пройдут кратковременные грозовые дожди. Кое-где возможны ливни, град, шквалы. Исключение — Днепр и некоторые районы.

На юге и востоке Украины без осадков. Правда, вечером на Одещине возможен дождь, который будет сопровождаться грозой.

Погода в Киеве и области 31 июля

В понедельник в столице ожидаются кратковременные дожди. Местами осадки возможны вместе с грозой, градом и шквалами.

Температура воздуха достигнет +25°C.

Напомним, что июль 2023 года, вероятно, стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений.

Добавим, что в июле аномальная жара охватила Северную Америку, Европу и Китай. Температура воздуха била все рекорды. Жара привела к лесным пожарам и гибели людей. Ученые предупредили, что такие периоды будут регулярно повторяться.

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