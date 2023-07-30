Прогноз погоди в Україні 31 липня

Дощ у Києві. Фото: УНІАН

Завтра, 31 липня, в Україні очікується комфортна свіжа погода. У більшості областей можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 31 липня

Відтак, за словами Діденко, 31 липня на заході, півночі, у центрі пройдуть короткочасні грозові дощі. Подекуди можливі зливи, град, шквали. Виключення — Дніпро та деякі райони.

На півдні та сході України — без опадів. Щоправда ввечері на Одещині можливий дощ, який супроводжуватиметься грозою.

Погода в Києві та області 31 липня

В понеділок у столиці слід очікувати короткочасні дощі. Місцями опади можливі разом з грозою, градом та шквалами.

Температура повітря сягне до +25°C.

Нагадаємо, що липень 2023 року, ймовірно, став найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень.

Додамо, що у липні аномальна спека охопила Північну Америку, Європу та Китай. Температура повітря била усі рекорди. Спека призвела до лісових пожеж та загибелі людей. Вчені попередили, що такі періоди регулярно повторюватимуться.