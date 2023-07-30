Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Останній день липня буде не літнім: народний синоптик спрогнозував погоду на завтра arrow

Останній день липня буде не літнім: народний синоптик спрогнозував погоду на завтра

30 липня 2023 21:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 31 липня
Дощ у Києві. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 31 липня, в Україні очікується комфортна свіжа погода. У більшості областей можливі короткочасні дощі з грозами. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко

Читайте також:

Погода в Україні 31 липня

Відтак, за словами Діденко, 31 липня на заході, півночі, у центрі пройдуть короткочасні грозові дощі. Подекуди можливі зливи, град, шквали. Виключення — Дніпро та деякі райони. 

На півдні та сході України — без опадів. Щоправда ввечері на Одещині можливий дощ, який супроводжуватиметься грозою. 

Погода в Києві та області 31 липня

В понеділок у столиці слід очікувати короткочасні дощі. Місцями опади можливі разом з грозою, градом та шквалами. 

Температура повітря сягне до +25°C. 

Нагадаємо, що липень 2023 року, ймовірно, став найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень.

Додамо, що у липні аномальна спека охопила Північну Америку, Європу та Китай. Температура повітря била усі рекорди. Спека призвела до лісових пожеж та загибелі людей. Вчені попередили, що такі періоди регулярно повторюватимуться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз