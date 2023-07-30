Прогноз погоди в Україні 31 липня

Останній день липня буде не літнім: народний синоптик спрогнозував погоду на завтра
Завтра, 31 липня, в Україні очікується комфортна свіжа погода. У більшості областей можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 31 липня
Відтак, за словами Діденко, 31 липня на заході, півночі, у центрі пройдуть короткочасні грозові дощі. Подекуди можливі зливи, град, шквали. Виключення — Дніпро та деякі райони.
На півдні та сході України — без опадів. Щоправда ввечері на Одещині можливий дощ, який супроводжуватиметься грозою.
Погода в Києві та області 31 липня
В понеділок у столиці слід очікувати короткочасні дощі. Місцями опади можливі разом з грозою, градом та шквалами.
Температура повітря сягне до +25°C.
Нагадаємо, що липень 2023 року, ймовірно, став найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень.
Додамо, що у липні аномальна спека охопила Північну Америку, Європу та Китай. Температура повітря била усі рекорди. Спека призвела до лісових пожеж та загибелі людей. Вчені попередили, що такі періоди регулярно повторюватимуться.