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Ненастье в Украине задержится: в каких областях ожидать ливни с градом и шквалы

11 августа 2023 06:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине сегодня, 11 августа: где ожидаются ливни с градом и шквалы
Мужчина переходит затопленную улицу в Киеве. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 11 августа, в Украине ожидается прохладная погода. В большинстве областей пройдут дожди, иногда с градом и сильными шквалами. Так, синоптики предупреждают об опасности.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 11 августа

Сегодня дождь будет почти во всех областях страны, за исключением Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. В отдельных регионах осадки будут сопровождаться градом и шквалами.

Ветер преимущественно северный (в восточных областях восточный), 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +12-17°С;
  • на востоке и юге +21-26°С;
  • в Одесской области до +29°С.
Погода в Украине 11 августа. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о сильных ливнях от Укргидрометцентра

Следовательно, в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине сегодня, 11 августа. В большинстве областей прогнозируют сильные дожди с градом и порывами ветра.

Опасные гидрометеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киеве прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +12-17°С, днем +21-26°С;
  • в Киеве ночью +14-16°С, днем +23-25°С.
Прогноз погоды в Киеве на 11 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды по областям

  • Винниччина — ночью +14-16°С, днем +24-26°С;
  • Черкасская область — ночью +17-19°С, днем +24-26°С;
  • Кировоградщина — ночью +18-20°С, днем +24-26°С;
  • Полтавщина — ночью +18-20°С, днем +23-35°С;
  • Днепропетровщина — ночью +19-21°С, днем +26-28°С;
  • Львовщина — ночью +12-14°С, днем +20-22°С;
  • Волынь — ночью +13-15°С, днем +19-21°С;
  • Ровенщина — ночью +14-16 ° С, днем +21-23°С;
  • Тернопольщина — ночью +13-15°С, днем +20-22°С;
  • Хмельниччина — ночью +14-16°С, днем +23-25°С;
  • Ивано-Франковщина — ночью +14-16°С, днем +19-21°С;
  • Черновеччина — ночью +14-16°С, днем +21-23°С;
  • Закарпатье — ночью +13-15°С, днем +24-26°С;
  • Житомирщина — ночью +13-15 ° С, днем +25-27°С;
  • Черниговщина — ночью +16-18°С, днем +16-18°С;
  • Сумщина — ночью +17-19°С, днем +25-27°С;
  • Харьковщина — ночью +19-21°С, днем +29-31°С;
  • Луганщина — ночью +24-26°С, днем +29-31°С;
  • Донетчина — ночью +23-25°С, днем +29-31°С;
  • Запорожье — ночью +19-21°С, днем +24-26°С;
  • Херсонщина — ночью +21-23°С, днем +25-27°С;
  • Николаевщина — ночью +21-23°С, днем +26-28°С;
  • Крым — ночью +19-21°С, днем +28-30°С.
Прогноз погоды в Украине на 10 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, что синоптики предупреждают о новой угрозе. Так, подчеркивают, что в период с 10 по 13 августа в Украине будет существовать повышенный уровень пожарной опасности.

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