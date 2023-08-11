Прогноз погоды в Украине сегодня, 11 августа: где ожидаются ливни с градом и шквалы

Ненастье в Украине задержится: в каких областях ожидать ливни с градом и шквалы
Сегодня, 11 августа, в Украине ожидается прохладная погода. В большинстве областей пройдут дожди, иногда с градом и сильными шквалами. Так, синоптики предупреждают об опасности.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 11 августа
Сегодня дождь будет почти во всех областях страны, за исключением Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. В отдельных регионах осадки будут сопровождаться градом и шквалами.
Ветер преимущественно северный (в восточных областях восточный), 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +12-17°С;
- на востоке и юге +21-26°С;
- в Одесской области до +29°С.
Предупреждение о сильных ливнях от Укргидрометцентра
Следовательно, в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине сегодня, 11 августа. В большинстве областей прогнозируют сильные дожди с градом и порывами ветра.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киеве прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +12-17°С, днем +21-26°С;
- в Киеве ночью +14-16°С, днем +23-25°С.
Прогноз погоды по областям
- Винниччина — ночью +14-16°С, днем +24-26°С;
- Черкасская область — ночью +17-19°С, днем +24-26°С;
- Кировоградщина — ночью +18-20°С, днем +24-26°С;
- Полтавщина — ночью +18-20°С, днем +23-35°С;
- Днепропетровщина — ночью +19-21°С, днем +26-28°С;
- Львовщина — ночью +12-14°С, днем +20-22°С;
- Волынь — ночью +13-15°С, днем +19-21°С;
- Ровенщина — ночью +14-16 ° С, днем +21-23°С;
- Тернопольщина — ночью +13-15°С, днем +20-22°С;
- Хмельниччина — ночью +14-16°С, днем +23-25°С;
- Ивано-Франковщина — ночью +14-16°С, днем +19-21°С;
- Черновеччина — ночью +14-16°С, днем +21-23°С;
- Закарпатье — ночью +13-15°С, днем +24-26°С;
- Житомирщина — ночью +13-15 ° С, днем +25-27°С;
- Черниговщина — ночью +16-18°С, днем +16-18°С;
- Сумщина — ночью +17-19°С, днем +25-27°С;
- Харьковщина — ночью +19-21°С, днем +29-31°С;
- Луганщина — ночью +24-26°С, днем +29-31°С;
- Донетчина — ночью +23-25°С, днем +29-31°С;
- Запорожье — ночью +19-21°С, днем +24-26°С;
- Херсонщина — ночью +21-23°С, днем +25-27°С;
- Николаевщина — ночью +21-23°С, днем +26-28°С;
- Крым — ночью +19-21°С, днем +28-30°С.
Напомним, что синоптики предупреждают о новой угрозе. Так, подчеркивают, что в период с 10 по 13 августа в Украине будет существовать повышенный уровень пожарной опасности.