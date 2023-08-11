Прогноз погоди в Україні сьогодні, 11 серпня: де очікувати зливи з градом та шквали

Чоловік переходить затоплену вулицю в Києві. Фото: УНІАН

Сьогодні, 11 серпня, в Україні очікується прохолодна погода. У більшості областей пройдуть дощі, подекуди з градом та сильними шквалами. Так, синоптики попереджають про небезпеку.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 11 серпня

Сьогодні дощитиме майже у всіх областях країни, за винятком Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. В окремих регіонах опади супроводжуватимуться градом та шквалами.

Вітер переважно північний (у східних областях східний), 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +12-17°С;

на сході та півдні +21-26°С;

на Одещині до +29°С.

Погода в Україні 11 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про сильні зливи від Укргідрометцентру

Відтак, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні сьогодні, 11 серпня. У переважній більшості областей прогнозують сильні дощі з градом та поривами вітру.

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +12-17°С, вдень +21-26°С;

у Києві вночі +14-16°С, вдень +23-25°С.

Прогноз погоди в Києві на 11 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди по областях

Вінниччина — вночі +14-16°С, вдень +24-26°С;

Черкащина — вночі +17-19°С, вдень +24-26°С;

Кіровоградщина — вночі +18-20°С, вдень +24-26°С;

Полтавщина — вночі +18-20°С, вдень +23-35°С;

Дніпропетровщина — вночі +19-21°С, вдень +26-28°С;

Львівщина — вночі +12-14°С, вдень +20-22°С;

Волинь — вночі +13-15°С, вдень +19-21°С;

Рівненщина — вночі +14-16°С, вдень +21-23°С;

Тернопільщина — вночі +13-15°С, вдень +20-22°С;

Хмельниччина — вночі +14-16°С, вдень +23-25°С;

Івано-Франківщина — вночі +14-16°С, вдень +19-21°С;

Чернівеччина — вночі +14-16°С, вдень +21-23°С;

Закарпаття — вночі +13-15°С, вдень +24-26°С;

Житомирщина — вночі +13-15°С, вдень +25-27°С;

Чернігівщина — вночі +16-18°С, вдень +16-18°С;

Сумщина — вночі +17-19°С, вдень +25-27°С;

Харківщина — вночі +19-21°С, вдень +29-31°С;

Луганщина — вночі +24-26°С, вдень +29-31°С;

Донеччина — вночі +23-25°С, вдень +29-31°С;

Запоріжжя — вночі +19-21°С, вдень +24-26°С;

Херсонщина — вночі +21-23°С, вдень +25-27°С;

Миколаївщина — вночі +21-23°С, вдень +26-28°С;

Крим — вночі +19-21°С, вдень +28-30°С.

Прогноз погоди в Україні на 10 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптики попереджають про нову загрозу. Так, наголошують на тому, що в період з 10 по 13 серпня в Україні існуватиме підвищений рівень пожежної небезпеки.