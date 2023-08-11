Прогноз погоди в Україні сьогодні, 11 серпня: де очікувати зливи з градом та шквали

Негода в Україні затримається: в яких областях очікувати зливи з градом та шквали
Сьогодні, 11 серпня, в Україні очікується прохолодна погода. У більшості областей пройдуть дощі, подекуди з градом та сильними шквалами. Так, синоптики попереджають про небезпеку.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 11 серпня
Сьогодні дощитиме майже у всіх областях країни, за винятком Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. В окремих регіонах опади супроводжуватимуться градом та шквалами.
Вітер переважно північний (у східних областях східний), 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +12-17°С;
- на сході та півдні +21-26°С;
- на Одещині до +29°С.
Попередження про сильні зливи від Укргідрометцентру
Відтак, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні сьогодні, 11 серпня. У переважній більшості областей прогнозують сильні дощі з градом та поривами вітру.
Погода в Київській області
Сьогодні в Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +12-17°С, вдень +21-26°С;
- у Києві вночі +14-16°С, вдень +23-25°С.
Прогноз погоди по областях
- Вінниччина — вночі +14-16°С, вдень +24-26°С;
- Черкащина — вночі +17-19°С, вдень +24-26°С;
- Кіровоградщина — вночі +18-20°С, вдень +24-26°С;
- Полтавщина — вночі +18-20°С, вдень +23-35°С;
- Дніпропетровщина — вночі +19-21°С, вдень +26-28°С;
- Львівщина — вночі +12-14°С, вдень +20-22°С;
- Волинь — вночі +13-15°С, вдень +19-21°С;
- Рівненщина — вночі +14-16°С, вдень +21-23°С;
- Тернопільщина — вночі +13-15°С, вдень +20-22°С;
- Хмельниччина — вночі +14-16°С, вдень +23-25°С;
- Івано-Франківщина — вночі +14-16°С, вдень +19-21°С;
- Чернівеччина — вночі +14-16°С, вдень +21-23°С;
- Закарпаття — вночі +13-15°С, вдень +24-26°С;
- Житомирщина — вночі +13-15°С, вдень +25-27°С;
- Чернігівщина — вночі +16-18°С, вдень +16-18°С;
- Сумщина — вночі +17-19°С, вдень +25-27°С;
- Харківщина — вночі +19-21°С, вдень +29-31°С;
- Луганщина — вночі +24-26°С, вдень +29-31°С;
- Донеччина — вночі +23-25°С, вдень +29-31°С;
- Запоріжжя — вночі +19-21°С, вдень +24-26°С;
- Херсонщина — вночі +21-23°С, вдень +25-27°С;
- Миколаївщина — вночі +21-23°С, вдень +26-28°С;
- Крим — вночі +19-21°С, вдень +28-30°С.
Нагадаємо, що синоптики попереджають про нову загрозу. Так, наголошують на тому, що в період з 10 по 13 серпня в Україні існуватиме підвищений рівень пожежної небезпеки.