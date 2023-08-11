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Негода в Україні затримається: в яких областях очікувати зливи з градом та шквали

11 серпня 2023 06:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 11 серпня: де очікувати зливи з градом та шквали
Чоловік переходить затоплену вулицю в Києві. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 11 серпня, в Україні очікується прохолодна погода. У більшості областей пройдуть дощі, подекуди з градом та сильними шквалами. Так, синоптики попереджають про небезпеку.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 11 серпня

Сьогодні дощитиме майже у всіх областях країни, за винятком Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. В окремих регіонах опади супроводжуватимуться градом та шквалами. 

Вітер переважно північний (у східних областях східний), 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +12-17°С;
  • на сході та півдні +21-26°С;
  • на Одещині до +29°С. 
Погода в Україні 11 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про сильні зливи від Укргідрометцентру

Відтак, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні сьогодні, 11 серпня. У переважній більшості областей прогнозують сильні дощі з градом та поривами вітру. 

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. 

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +12-17°С, вдень +21-26°С;
  • у Києві вночі +14-16°С, вдень +23-25°С.
Прогноз погоди в Києві на 11 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди по областях

  • Вінниччина — вночі +14-16°С, вдень +24-26°С;
  • Черкащина — вночі +17-19°С, вдень +24-26°С;
  • Кіровоградщина — вночі +18-20°С, вдень +24-26°С;
  • Полтавщина — вночі +18-20°С, вдень +23-35°С;
  • Дніпропетровщина — вночі +19-21°С, вдень +26-28°С;
  • Львівщина — вночі +12-14°С, вдень +20-22°С;
  • Волинь — вночі +13-15°С, вдень +19-21°С;
  • Рівненщина — вночі +14-16°С, вдень +21-23°С;
  • Тернопільщина — вночі +13-15°С, вдень +20-22°С;
  • Хмельниччина — вночі +14-16°С, вдень +23-25°С;
  • Івано-Франківщина — вночі +14-16°С, вдень +19-21°С;
  • Чернівеччина — вночі +14-16°С, вдень +21-23°С;
  • Закарпаття — вночі +13-15°С, вдень +24-26°С;
  • Житомирщина — вночі +13-15°С, вдень +25-27°С;
  • Чернігівщина — вночі +16-18°С, вдень +16-18°С;
  • Сумщина —  вночі +17-19°С, вдень +25-27°С;
  • Харківщина — вночі +19-21°С, вдень +29-31°С;
  • Луганщина — вночі +24-26°С, вдень +29-31°С;
  • Донеччина — вночі +23-25°С, вдень +29-31°С;
  • Запоріжжя — вночі +19-21°С, вдень +24-26°С;
  • Херсонщина — вночі +21-23°С, вдень +25-27°С;
  • Миколаївщина — вночі +21-23°С, вдень +26-28°С;
  • Крим — вночі +19-21°С, вдень +28-30°С.
Прогноз погоди в Україні на 10 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптики попереджають про нову загрозу. Так, наголошують на тому, що в період з 10 по 13 серпня в Україні існуватиме підвищений рівень пожежної небезпеки. 

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