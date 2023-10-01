Погода в Украине на 2 октября - где будет холоднее всего

Холодная погода в Украине. Фото: lviv.politeka.net

В понедельник, 2 октября, в Украине ожидается прохладная погода. При этом в некоторых регионах пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на 2 октября

Сообщается, что в понедельник, 2 октября, осадков не ожидается, за исключением восточной и северо-восточной территории страны, где местами возможны небольшие дожди.

В ночные и утренние часы в западных районах местами может образоваться туман. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели ночью составят 6-11 градусов тепла, а днем — 16-21 градусов тепла. На востоке страны и в южном регионе ночью температура будет в диапазоне 9-14 градусов тепла, а днем — 19-24 градусов тепла.

Погода в Украине на 2 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 2 октября

В Киеве и области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер подует с северо-запада, скорость его составит 5-10 м/с.

Температурный режим ночью варьируется от 6 до 11 градусов тепла, в дневные часы отметки термометра покажут 16-21 градусов тепла.

В Киеве ночные значения температуры лягут в диапазон 8-10 градусов тепла, а днем термометр покажет 17-19 градусов тепла.

Напомним, что, несмотря на конец сентября, в Украине продолжается летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Приход осени ожидается с 1 октября.