Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Наступила настоящая осень: Укргидрометцентр сообщил, где завтра будет холоднее всего arrow

Наступила настоящая осень: Укргидрометцентр сообщил, где завтра будет холоднее всего

1 октября 2023 21:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 2 октября - где будет холоднее всего
Холодная погода в Украине. Фото: lviv.politeka.net
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 2 октября, в Украине ожидается прохладная погода. При этом в некоторых регионах пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на 2 октября

Сообщается, что в понедельник, 2 октября, осадков не ожидается, за исключением восточной и северо-восточной территории страны, где местами возможны небольшие дожди. 

В ночные и утренние часы в западных районах местами может образоваться туман. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели ночью составят 6-11 градусов тепла, а днем — 16-21 градусов тепла. На востоке страны и в южном регионе ночью температура будет в диапазоне 9-14 градусов тепла, а днем — 19-24 градусов тепла.

Погода в Украине
Погода в Украине на 2 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 2 октября

В Киеве и области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер подует с северо-запада, скорость его составит 5-10 м/с.

Температурный режим ночью варьируется от 6 до 11 градусов тепла, в дневные часы отметки термометра покажут 16-21 градусов тепла.

 В Киеве ночные значения температуры лягут в диапазон 8-10 градусов тепла, а днем термометр покажет 17-19 градусов тепла.

Напомним, что, несмотря на конец сентября, в Украине продолжается летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Приход осени ожидается с 1 октября.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз