Погода в Україні на 2 жовтня - де буде найхолодніше

Настала справжня осінь: Укргідрометцентр повідомив, де завтра буде найхолодніше
У понеділок, 2 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. При цьому у деяких регіонах пройдуть невеликі дощі.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 2 жовтня
Повідомляється, що у понеділок, 2 жовтня, опадів не очікується, за винятком східної та північно-східної території країни, де місцями можливі невеликі дощі.
У нічні та ранкові години у західних районах місцями може утворитися туман. Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температурні показники вночі становитимуть 6-11 градусів тепла, а вдень — 16-21 градусів тепла. На сході країни та у південному регіоні вночі температура буде в діапазоні 9-14 градусів тепла, а вдень — 19-24 градусів тепла.
Погода в Києві та області на 2 жовтня
У Києві та області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер подіє з північного заходу, швидкість його становитиме 5-10 м/с.
Температурний режим вночі варіюється від 6 до 11 градусів тепла, в денний час позначки термометра покажуть 16-21 градусів тепла.
У Києві нічні значення температури ляжуть у діапазоні 8-10 градусів тепла, а вдень термометр покаже 17-19 градусів тепла.
Нагадаємо, що попри кінець вересня, в Україні продовжується літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище за градуси. Настання осені очікується з 1 жовтня.