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Настала справжня осінь: Укргідрометцентр повідомив, де завтра буде найхолодніше

1 жовтня 2023 21:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 2 жовтня - де буде найхолодніше
Холодна погода в Україні. Фото: lviv.politeka.net
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 2 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. При цьому у деяких регіонах пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 2 жовтня

Повідомляється, що у понеділок, 2 жовтня, опадів не очікується, за винятком східної та північно-східної території країни, де місцями можливі невеликі дощі.

У нічні та ранкові години у західних районах місцями може утворитися туман. Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурні показники вночі становитимуть 6-11 градусів тепла, а вдень — 16-21 градусів тепла. На сході країни та у південному регіоні вночі температура буде в діапазоні 9-14 градусів тепла, а вдень — 19-24 градусів тепла.

Погода в Україні
Погода в Україні на 2 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 2 жовтня

У Києві та області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер подіє з північного заходу, швидкість його становитиме 5-10 м/с.

Температурний режим вночі варіюється від 6 до 11 градусів тепла, в денний час позначки термометра покажуть 16-21 градусів тепла.

У Києві нічні значення температури ляжуть у діапазоні 8-10 градусів тепла, а вдень термометр покаже 17-19 градусів тепла.

Нагадаємо, що попри кінець вересня, в Україні продовжується літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище за градуси. Настання осені очікується з 1 жовтня.

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